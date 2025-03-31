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安聯投信：AI供應鏈將不再同步上漲 公司在供應鏈角色及競爭力成關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI應用端百花齊放後所需的算力需求，預期仍是支撐未來成長動能關鍵來源。路透
AI應用端百花齊放後所需的算力需求，預期仍是支撐未來成長動能關鍵來源。路透

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI應用端百花齊放後所需的算力需求，預期仍是支撐未來成長動能關鍵來源，中長期看好AI將提升企業生產力，並有利於台股硬體供應鏈的看法不變，但上半年有組裝良率問題影響出貨，下半年則因認證供應商名單變多而將出現降價壓力，AI供應鏈將不再是同步上漲，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場氛圍保守，一方面持續受到川普再度揮舞關稅大刀等政策不確定性影響，投資人屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，加重觀望氣氛、壓抑買盤，成交量動能相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，就國際情勢上，川普就任美國總統後，市場原先期待其優先採取減稅政策以帶動股市，但川普反而選擇關稅議題及俄烏戰爭為初期施政主軸，尤其關稅議題使市場不確定性升高，風險資產紛紛走跌，一時之間資金流動對股市影響凌駕於基本面變化。

但就對等關稅可能的潛在影響，安聯投信台股團隊表示，根據安聯投信台股團隊與供應鏈訪談顯示廠商多已有廠區調整計畫，只待客戶指示即可啟動，關稅對廠商獲利影響僅屬短期，心理面衝擊高於實質面。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，景氣仍有望溫和復甦，中長期企業獲利走高有利股市表現的看法，其中主要成長性較大者仍為AI相關，消費性電子持平、約個位數成長；但短期在美國政策走向難以預期下勢必波動加大。

安聯投信台股團隊表示，中國大陸DeepSeek推出低成本開源模型後，市場對於AI應用是否需如同過往般地加大投資力道看法出現分歧，但目前AI應用仍以文字為主，影像、聲音乃至未來的機器人或自動駕駛都尚未成熟，此時斷言AI投資高峰已過言之過早。

就政策面，安聯投信台股團隊表示，現階段聯準會官員因對新政府的政策能見度低，故傾向對利率政策持模糊態度，等待關稅政策實施後觀察更多數據再做進一步調整，受此影響，市場未來幾個月也將依經濟數據及政策變化反覆震盪調整。

AI 台股 關稅

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