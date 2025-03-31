關稅周震撼 金融市場警戒…台股推演三劇本

本周進入川普對等關稅周，投資圈嚴陣以待，台股前驅指標台指期上周五（28日）夜盤已先大跌458點，加計前兩個交易日，短短三天跌逾千點。法人沙盤推演台股三劇本，4月2日對等關稅宣布後，在樂觀情境下，台股可望迎來反彈，反彈幅度依關稅戰進度而定。

除關稅周山雨欲來的嚴峻挑戰，本周四起進入清明連假，台股僅三個交易日，恐怕難逃量縮震盪格局。尤其上周五美股反應關稅戰效應，掀起停滯性通膨疑慮，四大指數同步大跌，又以跟台股連動關係最深的費城半導體指數大跌2.9%最重，指標個股輝達跌1.5%，台積電ADR跌1.7%，將使今天台股開盤難逃開低命運。外資3月以來累計賣超台股高達4,277億元，已是歷來單月賣超新高，今天恐將持續推升此紀錄。

全球屏息以待4月2日川普對等關稅內容，法人分析，對台股的影響可從台積電是否豁免關稅、台積電（2330）以外產業稅率高低等兩大面向觀察，並進一步推斷出三種可能情境。

綜合台新投顧副總經理黃文清、富邦投顧董事長陳奕光看法，樂觀情境為台積電先前已宣布加碼美國投資1,000億美元，換得川普關稅豁免，且其他產業面臨的關稅稅率小於25%，則台股有望跌深反彈，粗估指數可反彈500至800點。

至於台積電以外的產業受影響程度，以川普已經宣布對全球非美製造的汽車及零組件課徵25%關稅為例，全球主要汽車大廠最近股價表現疲弱，但台股汽車股所受衝擊相對小，因為出口到美國金額不高。法人認為，川普對等關稅對台灣產業影響性，除考量在台灣生產製造的部分，也要考量海外生產基地，包括在大陸等地的電子產品，如手機、筆電等，以及在東南亞等地的傳產消費品，如紡織、成衣、製鞋等。

中性情境方面，是台積享有關稅豁免，但其他產業面臨25%關稅稅率，則可能出現關稅利空鈍化。其中，台積電所占權值最高，有望帶動台股大盤反彈，至於受關稅影響的其他族群及個股股價則可能下跌，但跌幅須依所受衝擊及因應策略而定。整體而言，台股有望反彈，但幅度不會大。

悲觀情境是台積未享有豁免，其他產業面臨25%或更高稅率，則台積電將領跌。若其他國家提出反擊，關稅大戰將升溫，台股整理時間將拉長。