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法人：台積若站回958元 有望止跌

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

川普對等關稅實施在即，台積電是否豁免攸關台灣經濟及台股走勢。從外資法人動向來看，本月來僅滙豐證券調降台積電目標價，其他外資法人仍維持目標價，等待關稅及英特爾等議題更明朗。

台積電前景不確定，股價從十日跌破一千元之後持續下殺，上周五收盤價九五二元更跌到半年多來新低。凱基投顧分析，從技術面來看，台積電需先突破九五八元，回補上周五留下的空方缺口，短線才有止跌的機會。

台積電三月初宣布在美國投資增加一千億美元，市場普遍預期有望換來豁免加徵關稅。不過，滙豐對台積電雖然重申「買進」評級，認為先進製程龍頭地位穩固，但目標價卻從一五○○元下修到一四○○元，以反映長期毛利率可能下滑四至九個百分點。

不過，其他外資法人則仍抱持觀望態度，仍然重申「買進」或「優於大盤」評級，目標價也維持不變。外資法人指出，台積電擴大在美投資，不但有望緩和關稅風險，且有望減少與英特爾合資的疑慮。

本月以來，重申台積電目標價的外資法人包括美銀的一四五○元、高盛的一四○○元、摩根士丹利證券（大摩）的一三八八元、瑞穗的一三六○元、瑞銀的一三五○元。

大摩分析，台積電的關稅議題到四月初可望明朗，但英特爾議題懸而未決是隱憂。如果台積電明確表示不會成立合資公司，由於目前估值非常有吸引力，預期股價將迅速反彈至大摩的基本情境目標價，也就是一三八八元，本益比為廿三倍。當然，前提是二○二六年人工智慧（ＡＩ）半導體的成長動能必須強勁。

台積電 標價 法人

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