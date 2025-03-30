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美祭對等關稅最大受害者是誰？彭博：歐、日股市打擊最大 台灣風險也高

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川普政策頻變 專家針對台股Q2投資布局提「八字箴言」

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
展望第二季的台股，法人表示，未來指數還有下移空間，「持盈保泰、降低風險」才是重點。圖／AI生成
展望第二季的台股，法人表示，未來指數還有下移空間，「持盈保泰、降低風險」才是重點。圖／AI生成

3月台股進入調整期，由於美國總統川普政策多變，美股波動帶動台股起伏，法人提醒，投資人不要被短期行情迷惑，應該利用機會降低部位。預期4月指數空間在2萬1500點至2萬3000點，5月進入除息旺季，考慮配息，指數蒸發問題，未來指數還有下移空間，「持盈保泰、降低風險」才是重點。

台股3月中後跌破年線，這是2023年3月以來的首次，永豐投顧指出，股價是否透露趨勢的訊息，值得注意。觀察國發會發布的景氣對策信號可以發現，台灣已經在景氣黃紅燈、紅燈區域徘徊相當長的時間，一般情況下，景氣與股價有很高的關聯性。例如2020年至2022年，2020年Covid-19疫情爆發，但美國祭出量化寬鬆來拯救經濟，台灣也雨露均霑，景氣反而是谷底翻揚、一路走高，到了2020年12月就亮起黃紅燈，隨後在比較基期的襯托下，連續亮的九個紅燈，台股在2021年一路猛進，直到2022年3月轉為綠燈，台股加權指數在2022年4月出現長黑，跌幅高達6.2%，6月更跌11.8%，隨著景氣趨緩，台股在2022年一路探底，全年跌幅超過20%。

另一方面，AI等成長股在第一季表現不如人意，台股的月K線有「熊市背離」的現象，也就是股價的技術指標領先走低，預告未來價格走勢。所以從景氣周期規律來看，台股接近景氣後段，股價走強機會時間窗口小，股價走勢則是趨勢不利，空方訊號顯現。綜合而言，應該持盈保泰，把握機會降低持股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，川普將關稅當做與各國協商的武器，因此方向雖然不變，但過程中隨時可能出現暫緩或縮減課徵範圍的情形，成為干擾市場的主因之一，即將在4月2日起課徵的對等關稅若能就此確定，各國要付出的成本可以一次計算出來，即使短線可能不利台股，卻也是利空出盡的機會。不過，實際的情況仍要再觀察，畢竟以川普多變的性格，加上關稅本來就是美國政府協商的工具，對等關稅的變數與對市場的影響恐難立即結束。

野村投信認為，短期因政策面恐仍有變數，台股將以區間整理為主，AI仍是成長趨勢最看好的族群，投資範疇從AI Server拓展至邊緣AI，逢低布局。此外，第二季為除權息旺季，高息概念股值得關注。

針對第二季全球投資，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，股市投資方面，基本面和企業獲利仍是支撐長期股價上漲的關鍵，以北美四大雲端業者近期公布財測來看，合計2025年資本支出擴張至近3000億美元，較去年成長36%，高於市場預期，顯示出AI的軍備競賽仍為進行式，對於美股科技巨頭與台廠供應鏈有挹注之效。此外，擁有估值題材的醫療產業，以及擁抱AI概念的基礎建設產業，也可望有表現契機。

債市投資上，葉家榮表示，債券的票息可為資產形成保護作用，因此川普第一任期間，雖遇到2020年疫情時期的極端環境挑戰，但在票息累積和市場回穩之下，全球主要債券報酬率仍有近3成的獲利表現，而現階段總體環境衰退機率低、企業基本面穩健、強勁的技術面，都有利於支撐信用利差維持較低水準，投資人不妨透過多元化布局方式，抵禦波動的同時又能網羅債息優勢。

台股 川普 景氣對策信號 美國 關稅

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