一周盤前解析／軍工、網通、航空 可留意
台股上周五（28日）下跌348點，收在21,602點，呈破底格局，成交值則相較前四個交易日放大至3,000億元之上，呈放量下殺態勢。投顧法人表示，逢反彈續汰弱留強，可著眼軍工、網通、高股息殖利率的個股。
統一投顧協理陳晏平表示，美國總統川普再度揮舞關稅大刀，除宣布將對所有外國製造車輛徵收25%關稅，同時傳出將對貿易夥伴啟動「301條款調查」，後續可能引發各國報復，關稅大戰造成全球金融市場的動盪。台股因4月2日對等關稅及清明長假在即，市場買盤觀望，短線上技術面轉弱，呈現弱勢震盪格局。操作布局以基本面佳的人工智慧（AI）概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。
台新投顧協理范婉瑜認為，川普宣布自4月2日起，對「所有非在美製造的汽車」徵收25%新關稅，接下來，是否出台更多對等關稅政策備受矚目，全球處於關稅戰陰霾，後市氣氛仍保守，建議操作不宜躁進，逢反彈續汰弱留強，可著眼軍工、網通、高股息殖利率的個股。
第一金投顧協理黃奕銓指出，美國關稅實施在即，清明連假將近，短期台股震盪。短線電子類股可關注AI相關、IC設計、雲端類股、Switch 2概念股、軟體及顯卡等，非電族群留意綠能、航空、軍工、工具機等。
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