蔡明彥專欄／機器人、自駕車、AI鏈 搶鏡

本周只有三個交易日，接下來就進入清明節節氣轉折時刻。節後的股市是往上還是往下轉折呢？川普高喊的所謂「互惠關稅」4月2日全面啟動，實際內容牽涉多廣？對台灣上市櫃公司影響多大？將是投資人在這個長假期間需要深入探討的。

市場都認為川普反覆無常、難以捉摸。但若回想1月25日川普上任後首次透過視訊在冬季達沃斯世界經濟論壇發表演說時，其內容早已挑明：各國企業要嘛在美國製造，可以享受接下來他要推出的降稅方案；廠商也可決定繳交高額關稅繼續在海外生產。

川普的立場是實踐他讓美國再次偉大政見最重要手段。為了營造製造業回流美國環境，他先後對汽車、AI等關鍵產業所需的鋼鐵、鋁課徵25%關稅，並迫使台積電（2330）加碼美國投資。

美國三大車廠帶動的汽車產業產值占加拿大GDP達10%，一旦在高關稅之下被迫把產線拉回美國，必將影響加拿大經濟展望。

川普1.0時雖與加、墨簽署美加墨協定（USMCA），但過去八年期間，卻成了主要貿易對手國洗產地、規避關稅主要缺口，美國消費者反而因此多付層層轉運所增加成本。因此，捲土重來的川普2.0，將課稅對象國擴及全球，鐵了心也要封鎖廠商跨國避稅的管道。

但互惠關稅推出後，股市是否就此利空出盡？美方官員近期已提醒，互惠關稅之高低，除參考所謂的名目關稅差異外，貿易對手國是否有操縱匯率之嫌？是否透過類似台灣的貨物稅、或上周大陸官方宣布對AI晶片能耗列管等各種所謂的非關稅障礙，也將納入考量。

因此，預期4月2日後，究竟哪些產品會被課到稅？課多少稅？仍有待相關國家後續談判而定，股市期待的利空出盡時刻，恐仍需時日才能浮現。

在關稅的不確定性下，包括美股在內的多數股市都已大幅下滑，並紛紛跌破年線以及2022年這波AI領軍的多頭走勢之原始上升趨勢線，盤勢整理時間勢必拉長。

加上股市下跌後可能引發的財富縮水效應，預期也將影響支撐美國經濟成長的消費，在消費信心已大跌下，美國經濟如多數經濟學家以及股市大行研判陷入衰退的機率已大增，這也是近期市場成交值開始萎縮、ETF資金流入趨緩，總經面最不利的利空。

從產業面來看，中國大陸DeepSeek雖會降低AI訓練所需晶片投資需求， 但一體化單機帶動的AI代理應用需求量，研判將持續放大，主要應用場域除因應人口老化危機所需的機器人產業外，下半年可關注自駕車、AI PC、 AI手機的需求量是否加速增長，一線AI組裝廠仍是主要供應商，可留意中線跌深反彈的操作機會。

台股上周在台積電及AI產業鏈個股補跌下，失守240日年均線支撐，也跟上美股腳步跌破2022年10月起漲點的上升趨勢線，但以中線來看，周技術指標已進入低檔區。

共和黨日前宣示希望在5月底以前讓即將到期的川普1.0降稅方案永久化。由於共和黨掌握參眾兩院多數，減稅方案確定後，應可為飽受關稅議題困擾的股市帶來反攻契機。

但在盤勢技術面偏空下，短線操作先求穩，建議以股價技術指標已在低檔、現金殖利率達5%以上個股逢低承接，靜待下波段主流股顯現時再做調整為宜。（作者是群益投顧董事長）