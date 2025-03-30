就市論勢／輝達鏈、鋼鐵、海運 聚光

盤勢分析

近期美國科技股表現不佳，進而壓抑台股表現，特別是消費電子類股持續低迷。受惠AI資本題支出題材的相關類股，在輝達財報公布後並未能帶起市場對未來AI投資的信心，反轉趨弱勢。市場正等待美國對等關稅政策的影響被消化，若美國聯準會在年底加快降息腳步，台股有望迎來正面表現。

投資建議

AI半導體市場最近面臨不少挑戰，先是傳出美系IC設計大廠陸續下修年初CoWoS先進封裝需求，然而，值得注意的是，相關傳聞主要受影響的是ASIC相關企業，整體看來，AI訓練相關GPU需求仍相對強勁，建議投資人可聚焦輝達晶片供應鏈，如晶圓代工與晶片測試載板。

傳統產業方面，可以多留意鋼鐵類股，主因中國鋼鐵行業規範條件發布，市場預料新一輪鋼鐵供給面改革將快速實施，有助改善供過於求的現況，進一步穩定亞太地區鋼鐵報價，台灣鋼鐵產業有望同步受惠。

此外，上市櫃企業陸續公告2024年股利配發政策，除權息旺季通常集中在每年的6月至8月之間，投資人可關注殖利率4%以上個股，這類殖利率題材可能有助其短期股價表現，尤其是海運貨櫃類股。