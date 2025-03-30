周線翻黑！台股技術面轉空 留意下檔風險

加權指數3月28日下跌348點，收在21,602點，跌幅1.5%，成交量約3,271億元。籌碼面部分，三大法人賣超465.9億元，其中外資期貨淨空單增加283口至36,697口，現貨賣超336.6億元，投信買超30.8億元，自營商賣超160.1億元。上周加權指數下跌606點，跌幅2.7%，周線又翻黑。

永豐期貨指出，美國總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅。且川普上周四警告若歐盟與加拿大對美國關稅採取報復，將對兩地區課徵更多關稅，貿易緊張氛圍延續，美股上周四再度承壓，另Ford、GM股價在上周四跌幅擴大。

永豐期貨分析，上周五加權指數與櫃買指數開低走低維持盤跌走勢，下跌家數超過千家，加權指數成交量能僅3,271億元，顯示市場信心非常不足，盤面上僅剩下軍工族群有所表現，晟田（4541）、寶一（8222）皆漲停作收。目前加權指數跌破前低，上檔均線反壓壓力沉重，整體盤面轉空，投資人留意下檔風險，尚未出現爆量反轉訊號前建議保守操作。