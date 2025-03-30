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川普對等關稅待確認美股重挫 台股清明前觀望氣氛濃

中央社／ 台北30日電

美國總統川普（Donald Trump）將在4月2日實施對等關稅，最終結果未確定前市場觀望氣氛濃，由於美股重挫，台股也可能被波及，而清明連假前也加重台股觀望氣氛。

美國時間28日道瓊工業指數終場下跌715.80點，或1.69%，收在41583.90點；標準普爾500指數下跌112.37點，或1.97%，收在5580.94點；以科技股為主的那斯達克指數下跌481.04點，或2.70%，收在17322.99點；費城半導體指數下跌130.344點，或2.95%，收在4284.910點。

市場持續關注川普關稅政策影響，台股28日開低走低，終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低；台股上週累計下跌606.21點，3月以來重挫1450.29點。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股持續受到美國總統川普的汽車關稅政策影響，加權指數週五跌破3月11日波段低點，接下來須看前波低點支撐位置。

廖炳焜表示，時間趨近4月2日美國啟動對等關稅大限，同時美國傳出將對貿易夥伴啟動「301條款調查」，市場憂心川普若進一步對各國課徵更多關稅，勢必引來各國以相對應的方式回應，關稅大戰恐持續干擾全球投資人情緒。

安聯投信台股團隊表示，近期市場氛圍保守，一方面持續受到川普關稅政策不確定性影響，投資人屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，加重觀望氣氛、壓抑買盤，成交量動能相對疲軟。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，中國DeepSeek推出低成本開源模型後，市場對於人工智慧（AI）應用是否需如同過往般地加大投資力道看法分歧，但目前AI應用仍以文字為主，影像、聲音乃至未來的機器人或自動駕駛都尚未成熟，此時斷言AI投資高峰已過言之過早。

廖炳焜表示，年初以來加權指數回檔，其中電子指數表現最為弱勢，但從輝達GTC大會中所展示強大技術路徑與應用場景，反映出各行業對於AI運用只會有增無減，對於身為AI軍火庫的台廠供應鏈將為有利的正向支持。

另外，三大法人上週再度為投信獨買態勢，單週買超新台幣181.70億元，連續第4週回補；外資賣超金額則再度擴大，除連續5週調節台股，上週自台股提款777.45億元，3月以來累計賣超金額突破4000億元、達4277.68億元、年初迄今累計賣超6443.45億元；自營商則是連5賣，上週調節金額擴大至243.4億元，三大法人合計賣超839.15億元。

台股 關稅

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