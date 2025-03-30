台股連日下跌黃金如同另一個世界！存股哥：這2年飆漲50%以上若放銀行一年2%通膨

對比台股近期連日下跌，黃金的走勢就像在另一個世界，今天黃金賣出價每錢$12,610持續刷新紀錄，最近一個月我寫了蠻多聊黃金的文章，各位可以往前翻一下，就知道金價飆漲多麼離譜。

黃金作為優質的避險性資產，在股市下跌及經濟並不明朗時，可以幫你穩住整體資產的波動，在市場情緒較為保守的情況下，資金通常會轉入金市當成保值的手段。

且黃金有近似於現金的功能，你要當成急用金是相當好的選擇，現金放銀行一年被2%通膨侵蝕，但黃金這兩年飆漲50%以上，通膨造成的貨幣貶值，這幾年各位應該相當有感才是。

雖然我的股票總值也在這一波下跌中少了25萬左右，不過持有黃金就是一種安全感，這也是我這兩年在嘗試做的資產配置及分散風險，現在看來確實有相當好的成效。

未來我還是會繼續增持黃金，就算大家一直在說現在已經是歷史天價，但我相信優質資產不等人，過去你認為的高點，回頭看往往都是恨不得重壓加碼的低點。

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