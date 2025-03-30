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上市櫃公司股息配發 上看2.25兆
上市櫃公司陸續召開董事會，通過去年財報與股利。上市櫃公司獲利已逾4兆元、已有1,717家宣布股利，合計達1.92兆元後，法人圈上修整體現金股利至2.1兆~2.25兆元的水準。
永豐投顧總經理李學詩、華南投顧董事長儲祥生表示，在AI等需求強勁中，儘管今年營運將面臨川普關稅威脅，但內外資法人目前仍普遍看好今年獲利將維持成長。
上市櫃公司去年獲利已達4.05兆元，市場看好各公司將豪氣發放股利，原本市場預估整體股利1.9兆~2兆元，近期已上修至2.1兆~2.25兆元。
根據統計，目前已有1,717家公司宣布去年股利，其中，1,282家將發放現金股利，總額1.92兆元。
還有去年每股獲利（EPS）達51.57元的祥碩（5269）、35.33元的全心投控、19.4元的可成、16.08元的天鈺、15.63元的瑞儀、15.03元的技嘉，以及華南金、富邦金、國泰金、凱基金、兆豐金、台新金、新光金、中信金、第一金等金控「大咖」還未公布。
市場專家表示，在國泰金宣示股利一定比前一年好，爭取經營成果與投資人分享，富邦金也表達股利會反映獲利成長的立場中，去年股利有望突破2兆元大關，且由2023年上市櫃公司配息率64.1%、2022年60.9%、2021年60.6%來看，今年整體現金股利有望上看2.1兆~2.25兆元的水準。
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