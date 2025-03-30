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Q1台股擂台 陳奇琛勝出

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

本報台股擂台上周五結算第1季比賽成果（比賽期間為去年12月27日到今年3月28日），「低調黑馬」陳奇琛以報酬率34.3%蟬聯季冠軍，同期間台股下跌7.1%。新一季賽事同日起跑。

陳奇琛擅長尋找近期題材有熱度，加上價量動能，配合技術線型以及型態，尋找具潛力的股票。運用其過去經歷，觀察產業資金流向，並以基本面為主軸，尋找正向成長公司，同時關注籌碼面，才能在首季金融市場動盪、類股快速輪動時選對股票、奪得冠軍。

陳奇琛表示，盤勢變化快速，但過去一季每周都是累積正報酬，做好持股配置，將能在震盪中持續穩健前行，迎來漲勢時的豐收。

陳奇琛認為，台股基本面仍好，AI及半導體發展續為主要趨勢，族群各有題材，中長期多頭行情將續強。

台股 基本面 股票

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