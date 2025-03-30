上市櫃去年賺4.05兆寫次高 專家看好今年獲利將衝4.5兆元新高

台股在AI需求強勁，晶圓代工、封測、伺服器等供應鏈同步交出亮麗成績單中，去年第4季獲利再次突破1兆元大關，全年獲利也已達4.05兆元，有望成為史上次高；同時，全年每股稅後純益（EPS）賺逾一個股本的公司已達176家。

市場專家看好今年獲利將挑戰4.3~4.5兆元的歷史新高。

主管機構要求股本在100億元以上、及金融股需在每年3月15日公布財報，中大型公司都已公布去年第4季、全年獲利後，許多中小型公司也提前公布，截至目前為止，已約1,830家發布財報，占目前掛牌的1,896家的96%。

在去年第4季財報方面，隨AI需求強勁，加上蘋果年度新機出貨等有利因素帶動，晶圓代工、PCB、組裝等次產業獲利亮眼，包括權王台積電（2330）獲利創歷史單季新高。

第4季還有川普勝選美國總統，消費電子、原物料等下游提前拉貨，已公布財報的公司，獲利合計達1.03兆元，是連續三個季度獲利站上兆元大關，優於法人圈在去年第4季初預估的8,500億元至1兆元的表現。

EPS超過10元的公司有16家，大立光的65.01元最高，緯穎38.19元居次，材料-KY的27元第三，另外，包括嘉澤、信驊、世芯-KY、川湖等公司都逾20元。

至於去年全年表現，自第2季起，每季獲利都逾1兆元，分別是1.02兆元、1.11兆元、第4季目前已達約1.03兆元，累計去年獲利來到4.05兆元，僅次於2021年的4.34兆元，提前寫下歷史次高的好成績。

當中，EPS逾10元的公司已達176家，優於2023年的141家，僅次於2022年的186家。

最高的是大立光的194.17元，緯穎126.57元、材料-KY84.36元緊追在後，其它年賺逾五個股本的還有嘉澤、世芯-KY、信驊、聯發科、長榮、川湖、祥碩等公司。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑表示，台股在AI等強勁需求帶動下，去年獲利寫下歷史次高，顯示上市櫃公司的國際市場競爭力強。

儘管今年面臨川著關稅威脅，但在陸續移轉生產基地至美國等地因應後，看好今年整體台股獲利將來到4.3~4.5兆元的歷史新高水準。