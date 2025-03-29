卓揆喊話 台灣能再站高點

台股大跌，行政院長卓榮泰昨（28）日信心喊話，所有的產業目前正面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程中，我國已取得相當有利的地位，近期的震盪是有節奏的盤整，在關稅貿易的變局中，台灣經濟體質仍是穩定，相信台灣能有機會再站上另一個高點。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告及備詢時提到，台股相當長一段時間，穩定的站在2萬點以上，而且我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強。國內產業界目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程中，我們已經取得相當有利的地位。

卓榮泰說，國內股市長期以來還是呈現穩定的趨勢，當然有節奏性的盤整、階段性的起伏，但他認為都是投資者心裡知道的。

因應全球關稅貿易大的變局當中，只要投資人能夠穩定，國內的產業能夠持續的在國內外多元發展，那麼台灣的經濟體質，包括匯率能夠穩定，相信這對台灣是一個重新站在高點的契機。

金管會也發布新聞稿指出，美國總統川普27日宣布新汽車關稅政策，引發市場對全面貿易戰及全球經濟受損的擔憂，受此影響，台股昨天下跌348點，跌幅1.59%。同時段其他亞洲股市均下跌，新加坡跌0.09%，上海跌0.81%，香港跌1.36%，韓國跌2.20%，日本跌2.43%。

金管會表示，截至27日為止，信用交易的整戶擔保維持率為162.4%；台股集中市場日均成交量約3,611億元，相較去年同期減少6.2%。