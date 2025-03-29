台股3月外資大賣4,277億 賣超金額寫紀錄

川普對等關稅議題發酵，台股昨（28）日在外資大舉賣超336.6億元下，指數開低收低，終場大跌348點、收21,602點，再度破底，也是今年來新低。外資3月以來累計賣超高達4,277億元，為歷史單月賣超新高。

台股昨天開盤即下跌115點，在法人賣壓及市場停損賣壓出籠下，盤中一度重挫426點，最低來到21,525點，探本波拉回來新低，終場跌幅收斂，仍大跌348點、收21,602點，成交量3,271.1億元。

近期外資買賣超、外資3月進出台股概況

由於費半指數重挫，電子股淪為盤面弱勢區塊，台積電（2330）下跌6元、收952元，鴻海下跌6.5元、收154元，均為波段低點，AI產業雜音四起。

昨天僅軍工股表現亮眼，主因在於地緣政治緊張，國防預算提升，寶一、晟田、邑錡、龍德造船都亮燈漲停。19大類股全盤盡墨，尤以線纜股重挫3.4%最弱勢。

千金股中僅有世芯-KY逆勢收紅，餘均下跌收黑，因AES-KY大跌75元收在925元，跌出千金股行列，因而減至14檔。

三大法人共賣超台股465.9億元，其中外資賣超336.6億元，連三賣、累計賣超726.8億元；投信買超30.8億元，連六買、累計買超210.6億元；自營商賣超160.1億元，連二賣、累計賣超220.2億元。

八大公股行庫則逢低護持、買超83.6億元，主要買超台積電、鴻海、台達電、廣達、聯發科等權值股。

台股本周下跌606點、跌幅2.7%。由於台股自歷史新高24,416點回檔修正以來，跌幅11.5%，進入「修正」階段。根據投資大師傑西·李佛摩的定義，當行情拉回超過一成，即是「危險訊號」，因而引動市場恐慌性賣壓大舉出籠。