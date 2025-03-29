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外資砍八檔AI股目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
外資調降台廠AI鏈目標價
外資調降台廠AI鏈目標價

華爾街唱空AI疑慮四起，造成市場投資情緒混亂，外資圈也紛紛針對台廠供應鏈調降目標價。觀察近期外資法人最新出具的個股報告中，包括鴻海（2317）、華碩、英業達、嘉澤、臻鼎-KY、玉晶光、M31、旭隼等八檔AI股遭調降目標價。

觀察外資法人最新出具的個股報告中，八檔AI股皆遭調降目標價，其中華碩不約而同遭高盛、花旗、摩根士丹利（大摩）等三家券商調降，依序由825元降至814元（降幅1.3%）、785元降至765元（降幅2.6%）、730元降至705元（降幅3.5%）。

綜合高盛、花旗證券指出，雖然2025、2026年，華碩競爭優勢顯著，不過由於華碩2024年第4季營益率表現不如預期，主要受到新台幣54億元壞帳認列影響，若排除此影響，華碩的營益率將達4.5%，但仍略低於市場預期，加上AI伺服器營收預期減少，因此調降目標價。

嘉澤則遭里昂與大摩同降目標價。其中里昂由2,150元降至2,080元（降幅3.3%）、大摩由1,870元降至1,860元（降幅0.5%）。

綜合里昂、大摩證券看法，嘉澤受越南廠產能及人才招聘支出影響，營運費用較高，且今年首季受到筆電與桌機業務淡季影響，因此目標價遭到調降。

大摩 華碩

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