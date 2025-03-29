權王4月17日法說 關注兩議題

台積電（2330）昨（28）日公布將於4月17日舉行第1季法說會，將公布首季財報與第2季業績展望。外界除了關注日前地震對財報造成的衝擊程度，在台積電公布新的美國投資計畫後，將更關注地緣政治議題對未來營運影響。

台積電近期股價在950元至1,000元之間震盪，昨日下跌6元，收在952元，尚未收復年線。三大法人同步賣超，自營商中止連11買。

台積電今年累計前二月合併營收5,532.97億元，較去年同期增加39.2％。

台積電先前指出，年初121地震與之後餘震，影響一定數量的生產中晶圓。本季合併營收以平均匯率為1美元兌新台幣32.8元估算，將較趨近先前釋出250億美元至258億美元展望的低標。台積電估計本季毛利率仍介於57％到59％之間，將傾力補足生產損失，對全年財務展望維持不變。

台積電為半導體晶圓代工龍頭，法說會釋出的展望代表景氣動態，是業界關注的重要風向球。