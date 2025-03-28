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AI 前景現疑慮？外資近期調降八台廠目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

華爾街唱空AI疑慮四起，造成市場投資情緒混亂，外資圈也紛紛針對台廠供應鏈調降目標價。觀察近期外資法人最新出具的個股報告中，包括鴻海（2317）、華碩（2357）、嘉澤（3533）等八檔AI股遭調降目標價，進而影響股價走勢與市場氛圍。

美國新政府川普關稅效應持續發威，科技族群股價也淪陷成重災區。觀察外資法人最新出具的個股報告中，包括：M31（6643）、鴻海、華碩、英業達（2356）、嘉澤、臻鼎-KY（4958）、玉晶光（3406）、旭隼（6409）等八檔AI股皆遭調降目標價。

市場也屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，加重觀望氣氛，成交量動能相對疲軟。

值得注意的是，華碩不約而同遭高盛、花旗、摩根士丹利（大摩）等三家券商調降目標價，依序由825元降至814元（降幅1.3%）、由785元降至765元（降幅2.6%）、由730元降至705元（降幅3.5%）。

嘉澤遭里昂由2,150元降至2,080元（降幅3.3%）、大摩由1,870元降至1,860元（降幅0.5%）。

綜合高盛、花旗證券指出，華碩調整2025-2027年的營收預測，2024年第4季營收下修1%，主要原因是AI伺服器營收預期減少，而下一代AI伺服器產品將自2025年第2季開始逐步增長。

儘管如此，2025年及2026年的營收年增率仍預計分別達21%和17%。

展望2025、2026年，華碩的成長動能將由AI PC、遊戲PC/VGA以及AI伺服器驅動，而華碩的全球市場份額超過30%，競爭優勢顯著。華碩也持續深化供應鏈布局，目前已建立六個月的庫存，以應對關稅與供應鏈變動帶來的短期影響，建議關注中長期增長動能，尤其AI及遊戲PC的市場需求，潛力可期。

綜合里昂、大摩證券表示，嘉澤在去年第4季營收表現穩健，毛利率達53.1%，符合市場預期，且受惠於新伺服器CPU平台滲透率提升至30%。不過，由於受越南廠產能及人才招聘支出影響，營運費用較高，且今年首季受到筆電與桌機業務淡季影響，預計營收將季減6%。

展望後市，AI相關業務仍是未來增長動能，嘉澤已獲輝達（NVIDIA）GB300 CAMM插槽認證，並積極拓展GPU插槽市場。液冷解決方案方面，UQD產品2025年將占營收2%，2026年QD業務擴展至5%。

事實上，新伺服器CPU平台的滲透率將從2024年底的30%增至2025年的65%，推動伺服器業務2025、2026年分別年增約29%、21%，後市可期。

AI 華碩

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