證交所「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會 獲熱烈回響

臺灣證券交易所日前攜手臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券舉辦「2025自行車產業投資論壇」主題式業績發表會，邀集巨大（9921）、拓凱（4536）、美利達（9914）及桂盟（5306）等四家公司共襄盛舉，現場投資人踴躍參與，互動熱烈。

證交所副總經理杜惠娟開場致詞表示，臺灣素有自行車王國的美譽，自行車業更是臺灣產業的亮點之一，雖然有後疫情時代庫存去化以及通膨造成的成本衝擊，但近年智慧科技的導入與綠色環保概念的盛行，使得自行車的應用層面更為廣大，產業可望持續成長。

她指出，證交所一直以來都是扶植產業轉型升級，協助公司打國際盃的最佳後盾，歡迎自行車產業公司多多善用資本市場。

臺灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進於專題演講分析，臺灣自行車業過去經歷西進、南向等產業外移，後又有疫情衝擊，但檢視近年的出口數量及金額，不難發現雖然數量下降，但出口金額卻是高速成長，平均單價更是持續上揚。

吳盈進說明，這表示臺灣正在走「高質化」路線。臺灣透過與歐洲、越南、中國等地有效分工，扮演資源整合平台，未來期望能成為全球的資源整合者，達到「Taiwan Inside」的目標。

巨大財務經理潘巧莉於業績發表會說，歐洲庫存仍稍微偏高，但預計於下半年可望回復正常水準，而美國因關稅政策等影響，目前經銷商下單趨保守，惟有望在下半年回復成長趨勢，巨大將持續調整庫存水位，並優化銷售通路。

巨大2023至2024年在中國大陸市場表現突出，高階彎把公路車銷售量大幅成長，顯示集團深耕通路、推廣騎乘文化的策略奏效，另透過行銷活動，旗下專為女性設計品牌Liv銷售成長快速，公司並持續拓展高階零組件品牌CADEX，希望能帶來更高毛利產品。

長期而言，巨大集團將聚焦創新研發，持續推出具競爭力的產品，即使外界認為傳統自行車產業成長趨緩，仍會堅持打造全球最輕、最快、最優質的產品。集團強調，核心價值與策略方向不變，持續以顧客需求為首要考量，並致力推動幸福企業文化與自行車運動風潮。

拓凱發言人鄒國泰表示，自行車材質過去多為鋁合金，30多年前拓凱與國外自行車廠協力開發碳纖在自行車應用，經過多年推廣，現在碳纖才逐步成為自行車材料的主流，在展會中即可看到，不論是車架、前叉、後叉等零件皆轉而使用碳纖複合材料，也帶動國內自行車業附加價值與整體產值的提升。

拓凱數年前開始興建中科后里廠，目前已完工，除用以提升自行車產能外，亦將增加航空內裝生產線，未來也將成為營運、研發中心，及新事業的育成基地。

展望未來，拓凱看好自行車、航空及醫療器材等產業的成長潛力，公司將持續擴大產能、優化產品結構，並積極開發新客戶，以提升整體營運績效。

美利達協理張振墉指出，美利達主力銷售車款為公路車、礫石車及電動登山車。電動城市車因庫存壓力較大，銷售表現相對疲弱，但對未來需求回溫仍相當樂觀，將有助於整體電動車銷售占比提升。

歐洲自行車零售商庫存已開始下降，顯示市場正逐步回溫，美利達對今年歐洲市場銷售持樂觀態度，並預期中國大陸市場在經歷庫存調整後，下半年也有望恢復成長。

展望未來，美利達將持續關注市場變化及關稅政策發展，積極調整銷售策略，以應對潛在風險，並持續推廣自行車運動文化，提升品牌形象。

桂盟協理陳泳仁協理認為，儘管市場仍面臨挑戰，但自行車市場正展現回溫跡象，公司深耕鏈條產品市場，涵蓋自行車、摩托車、汽車等多元應用，並以產品創新、全球布局及永續發展策略穩健成長。

桂盟不僅提供從入門到高階的全系列產品，更能滿足客戶一站式購足的需求，這也是公司能與客戶建立長期穩定合作關係的關鍵，公司同步於全球主要生產地設有工廠及銷售團隊，提供即時的客戶服務，更進一步鞏固了市場競爭力。

此外，桂盟積極推動ESG永續發展，除已連續多年發布中英文ESG報告書外，更積極導入綠色製程與包材，並推出以植物蠟替代潤滑油的蠟鏈條，兼顧效能與環保。展望未來，桂盟對自行車市場持樂觀態度，認為下半年至明年將有更明顯的復甦，公司將持續優化產品組合，深化售後市場布局，並積極投入ESG永續發展，為股東創造更大價值。