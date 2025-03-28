快訊

「不要回家」金秀賢調情未成年金賽綸對話曝 疑上高二後變冷淡

這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

幾乎沒防震！曼谷強震高樓倒塌 在泰台人示警：訪泰前留意飯店1事

證交所董事會通過新代、愛派司、熙特爾申請上市案

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所28日舉行董事會，一口氣通過新代科技（7750）、愛派司生技（6918）等二家公司申請一般板上市案，及熙特爾新能源（7740）申請創新板上市案。

根據公開說明書，新代負責人為董事長蔡尤鏗，實收資本額6.55億元，主要業務為精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務，2023年稅前純益8.49億元、每股稅後盈餘10.85元，2024年前三季稅前純益14.11億元、每股稅後盈餘17.76元。

愛派司負責人為董事長李泗銘，實收資本額3.04億元，主要業務為骨科植入物及代理骨科相關產品，2023年稅前純益303.8萬元、每股稅後虧損0.37元，2024年稅前純益1.87億元、每股稅後純益4.99元。

熙特爾負責人為董事長林聖澤，主要業務包括儲能系統案場統包工程的開發、投資建置及維運管理的一站式整合服務，上市承銷商為永豐金證券，申請上市資本額5億元，市值48億元， 2024年前三季稅前純損4,817萬元、每股稅後純損0.97元。

董事長

延伸閱讀

證交所：中台31日起開放信用交易

力推創新板 證交所豪撒50支 iPhone 16 Pro Max 抽獎

證交所打詐影片 揭露六手法

證交所曝光15類詐騙手法

相關新聞

外資賣超336億 這檔竟逆勢獲買超1.2萬張

台股28日以21,602.89點收盤，下跌348.87點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超336.68億元，統計外資買...

川普關稅衝擊發酵 外資單月提款逾4,200億

台股28日受到美國課徵汽車關稅衝擊，指數下挫348.87點，終場下跌1.59%，大盤收在21,602.89點，成交金額3...

外資3月來賣超逾4千億元衝新高 台積電鴻海成提款機

台股今天外資持續賣超新台幣336.68億元，下挫348.87點，收在21602.89點，創半年多來新低。外資3月來累計賣...

台積電跌破千元散戶搶 3月盤中零股交易近600億元

台積電3月股價跌破1000元大關，累計下跌88元，市值縮水新台幣2.28兆元，成為散戶追逐標的，據統計，台積電3月以來盤...

台股重挫寫半年新低 金管會：基本面未改變

受美國總統川普宣布新汽車關稅政策，引發市場對貿易戰及全球經濟的擔憂，台股今天下挫348.87點、收21602.89點，創...

台股下跌348點 三大法人賣超468億元

台股28日繼續大跌，一度下跌至2,1525.05點，為今年來新低，終場收在21,602.89點，下跌348.87點，跌幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。