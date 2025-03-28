證交所董事會通過新代、愛派司、熙特爾申請上市案

臺灣證券交易所28日舉行董事會，一口氣通過新代科技（7750）、愛派司生技（6918）等二家公司申請一般板上市案，及熙特爾新能源（7740）申請創新板上市案。

根據公開說明書，新代負責人為董事長蔡尤鏗，實收資本額6.55億元，主要業務為精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務，2023年稅前純益8.49億元、每股稅後盈餘10.85元，2024年前三季稅前純益14.11億元、每股稅後盈餘17.76元。

愛派司負責人為董事長李泗銘，實收資本額3.04億元，主要業務為骨科植入物及代理骨科相關產品，2023年稅前純益303.8萬元、每股稅後虧損0.37元，2024年稅前純益1.87億元、每股稅後純益4.99元。

熙特爾負責人為董事長林聖澤，主要業務包括儲能系統案場統包工程的開發、投資建置及維運管理的一站式整合服務，上市承銷商為永豐金證券，申請上市資本額5億元，市值48億元， 2024年前三季稅前純損4,817萬元、每股稅後純損0.97元。