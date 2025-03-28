力推創新板 證交所豪撒50支 iPhone 16 Pro Max 抽獎

臺灣證券交易所積極推廣創新板，近期祭出最大獎抽iPhone 16 Pro Max等活動，目前更已規畫第2季的加碼活動，呼籲投資人越早簽署登錄，累計抽獎次數越多，趕快把握3月最後幾日登錄抽大獎機會。

為推廣創新板投資與強化風險意識，證交所舉辦簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」獎勵活動，抽獎程序不只簡單，還特別為忙碌的投資人設計快速流程，做到「30秒完成、人人有機會」。

證交所表示，投資人只需完成簽署新版「創新板上市有價證券風險預告書」，再到證交所活動網站登錄即可，登錄時連截圖都不用上傳，越早登錄抽獎次數越多，一次可以參加抽50支iPhone 16 Pro Max、800元與500元多品牌即享券等多項好禮。

不只抽獎，創新板本身也很有看頭。證交所統計，截至2024年底，創新板20家掛牌公司中已有13家實現獲利，整體表現比一般上市櫃公司還亮眼；創新板指數漲幅更是跑贏大盤，吸引越來越多資金與關注，是投資人眼中的潛力之星。

另外，證交所也攜手證券商共同推動，提供線上簽署便利流程，並設立獎勵機制鼓勵證券商協助推廣。