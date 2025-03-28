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興櫃一周回顧／原創生醫飆19.9%奪冠
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，347檔興櫃個股本周行情震盪，下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌2.1%，表現最強興櫃股由新藥開發的原創生醫（6483）奪下，單周漲幅19.9%。
根據櫃買中心昨（28）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額117.49億元、成交1.69億股、成交13.47萬筆，三項數據均低於於前一周；同時從個別表現來看，漲幅超過一成檔數減少，由前一周20檔降至五檔。
本周漲幅前十強落在8.06%至19.9%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火生技醫療股，一共入列三檔、電子股兩檔、其餘五檔為農業科技、綠能環保、建材營造、觀光餐旅及其他。
周漲幅前十強還有新藥開發股原創生醫19.9%、細胞新藥研發股宣捷幹細胞19.6%、農業科技股永鴻生技15.2%、細胞治療股樂迦再生11.1%、房屋建築股久舜9.1%、連鎖餐飲股築間9.03%、陶瓷電路板立誠8.7%、影像處理IC設計股傑霖科技8.06%。
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