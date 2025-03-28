就市論勢／汰弱留強 布局科技股

盤勢分析

美國總統川普關稅政策反覆，相關政策不確定性可能對經濟前景帶來潛在影響，市場觀望氣氛濃厚，台股近期走勢震盪，昨（28）日受到美股走軟拖累，權值股走勢疲弱，終場指數跌348點、收21,602點。

總經方面，市場關注川普後續關稅政策，待4月2日對等關稅內容進一步明朗。展望後市，考量市場氛圍轉趨保守，信心面臨挑戰，牽動原本能接受的評價面，預期台股短線難脫弱勢格局。

GTC大會加持力道逐漸發酵，AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等主題受部分資金青睞，類股輪動快，市場信心保守，壓抑動能。

投資建議

考量企業獲利持續成長等基本面大方向未出現扭轉，現階段主要是受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察。建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面修正壓力仍需要一段時間下，檢視基本面、汰弱留強仍是應對關鍵。

電子類股維持高速成長，科技布局不可少；非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意。定期定額台股基金投資人，建議持續累積部位，長線投資者亦藉機分批布局累積收穫機會。