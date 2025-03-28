一周熱門零股／國泰永續高股息 搶手

美股震盪，台股在台積電（2330）再次破底中，持續向下尋求支撐，零股投資人在本周行情探底走勢中，持續進場承接，交投較上一周略為增溫，高股息、市值型ETF，以及台積電、鴻海等大型權值股，仍是市場交投焦點，又以國泰永續高股息（00878）最熱絡。

市場專家指出，川普此次課徵汽車關稅將在4月2日生效，不在美國製造的汽車都將被課徵25%關稅，方式是在現有關稅疊加，例如美國輕型卡車本已有25%關稅，徵收後將變成50%，倘若整車中零組件在美國製造，零組件將得到豁免，同時4月2日也將對所有國家加徵對等關稅，強硬態度引發市場對報復性關稅與全球供應鏈衝擊的擔憂，美股、台股疲弱，但也吸引零股投資人進場。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，國泰永續高股息、鴻海、台積電、群益台灣精選高息、元大高股息、元大台灣50、富邦台50、元大台灣高息低波、廣達、大華優利高填息30，十檔標的交易量從1,357萬至214萬股。