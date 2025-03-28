ETN趨勢導航／富邦蘋果反一 N 周漲4.8%

受到美國對等關稅、人工智慧（AI）算力需求疑慮等議題持續干擾，台股本周開低走低，失守22,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN），富邦蘋果反一N（02001R）周漲幅4.82%居冠。

市場對美國關稅戰引發經濟衰退疑慮不減，加上AI供應鏈面臨估值下修，美股四大指數小幅反彈後再度轉弱，台股在外資賣壓源源不絕湧現下，多頭欲振乏力，統計集中市場單周跌606點或2.72%，櫃買市場周線跌10.93點或4.30%，兩市同步黑翻紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有11檔打敗兩市大盤，前三名均繳出逆勢上漲成績單，富邦蘋果反一N、統一微波高息20N、元大金融配息N等分別上漲4.82%、0.38%、0.14%，排名第四的元大金融高股息N則較前一周持平。