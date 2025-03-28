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大摩中立看亞德客、上銀

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利於看自動化產業報告中表示，中國大陸正在呈現溫和復甦跡象，美國和歐洲則顯示觸底反彈跡象，但觀察到利多已反應在股價表現上，因此對亞德客-KY（1590）、上銀皆給予「中立」評級。

大摩表示，在刺激政策支持下，大陸製造業正在溫和復甦，但整體資本支出意願依然低迷，從製造業PMI徘徊在50附近可見一斑。北美與歐洲地區則出現觸底跡象，其中歐洲相對疲軟，呈現雙位數年減，與其製造業PMI持續低於50情況一致。

上銀方面，大摩認為，上銀2025年第1季營收表現大致符合預期，交期方面維持在約二個月相對短水準，主要是反映客戶對未來展望信心不足，因其仍在觀望地緣政治風險進一步發展。

上銀對2025年展望相對樂觀，成長動能主要集中在下半年。其中主要受惠半導體應用，機器人業務有望表現優於整體，類人型機器人營收貢獻則需更長時間發酵。

亞德客部分，大摩表示，管理層仍認為市場需求已觸底。在更多政府政策即將出台及公司市占率持續提升下，預期將實現穩定成長，大陸製造業活動正處溫和復甦階段，後續仍需觀察刺激政策的持續性。

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