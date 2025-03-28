台積電跌破千元散戶搶 3月盤中零股交易近600億元
台積電3月股價跌破1000元大關，累計下跌88元，市值縮水新台幣2.28兆元，成為散戶追逐標的，據統計，台積電3月以來盤中零股交易金額一直高居台股之冠，累積金額逼近600億元，較2月高出超過100億元。
台積電3月宣布對美國至少增加投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，市場憂心台積電未來毛利率及獲利表現恐受影響。
市場還傳出台積電可能被迫出手搭救美國半導體廠英特爾（Intel），此外，人工智慧（AI）前景也出現雜音，未來投資可能趨緩。
國際股市還受到美國關稅政策影響波動，外資大舉賣超台股，台積電淪為外資提款機，據統計，外資3月以來累計賣超台股逾4000億元，賣超台積電超過14.4萬張，台積電股價因此震盪走低，跌破1000元大關，今天收在952元，3月來股價下跌88元，跌幅約8.46%。
隨著台積電股價修正，散戶大舉搶進，據統計，台積電3月來盤中零股交易金額一直高居台股之冠，累積成交金額逼近600億元，較2月高出超過100億元，增幅超過2成水準。
台積電預計4月17日舉行線上法人說明會，將公布第1季財務報告及第2季業績展望。台積電擴大美國投資、台灣及海外布局情況、美國關稅影響及AI需求展望等將是市場關注重點。
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