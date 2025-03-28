快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

台股重挫寫半年新低 金管會：基本面未改變

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

受美國總統川普宣布新汽車關稅政策，引發市場對貿易戰及全球經濟的擔憂，台股今天下挫348.87點、收21602.89點，創下半年來新低。金管會今天指出，台股本益比、殖利率與上市櫃營收等基本面不變，並密切關注國際金融市場變化。

台股今天收盤指數21602.89點、下跌348.87點，跌幅為1.59%，成交量新台幣3144.20億元，外資賣超301.92億元。同時段其他亞洲股市均下跌，新加坡跌0.09%，上海跌0.81%，香港跌1.36%，韓國跌2.20%，日本跌2.43%。

金管會證期局統計，截至3月27日，台股下跌4.07%，相較香港漲幅17.54%、韓國漲幅8.65%、新加坡漲幅5.12%、深圳漲幅2.43%、上海漲幅0.66%、日本跌幅5.25%、美國道瓊跌幅0.57%。台股集中市場日均成交量約新台幣3611.17億元、年減6.22%。

截至今年2月底，台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% ，加計股票股利則為2.62%。台灣上市櫃公司截至今年2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高；金管會將密切關注國際金融市場變化。

台股 新台幣

延伸閱讀

上市櫃最熱股 00919爆23.5萬張成交量居冠

台股下跌348點 三大法人賣超468億元

4月台股期指跌368點

台股重挫下跌348點收21,602點 台積電收952元下跌6元

相關新聞

外資賣超336億 這檔竟逆勢獲買超1.2萬張

台股28日以21,602.89點收盤，下跌348.87點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超336.68億元，統計外資買...

川普關稅衝擊發酵 外資單月提款逾4,200億

台股28日受到美國課徵汽車關稅衝擊，指數下挫348.87點，終場下跌1.59%，大盤收在21,602.89點，成交金額3...

外資3月來賣超逾4千億元衝新高 台積電鴻海成提款機

台股今天外資持續賣超新台幣336.68億元，下挫348.87點，收在21602.89點，創半年多來新低。外資3月來累計賣...

台積電跌破千元散戶搶 3月盤中零股交易近600億元

台積電3月股價跌破1000元大關，累計下跌88元，市值縮水新台幣2.28兆元，成為散戶追逐標的，據統計，台積電3月以來盤...

台股重挫寫半年新低 金管會：基本面未改變

受美國總統川普宣布新汽車關稅政策，引發市場對貿易戰及全球經濟的擔憂，台股今天下挫348.87點、收21602.89點，創...

台股下跌348點 三大法人賣超468億元

台股28日繼續大跌，一度下跌至2,1525.05點，為今年來新低，終場收在21,602.89點，下跌348.87點，跌幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。