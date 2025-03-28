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台揚買盤消風股價挫 「凱基松山哥」28日交易風向出爐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台揚（2314）被打入「全額交割」後，27日「凱基松山哥」買盤進駐，從跌停拉上漲停，股價表現神反轉，28日台揚開盤跳空跌停來到12.95元，整體買盤消風，成交量5,803張，股價續跌，下跌0.95元，跌幅6.62%，收13.4元。

「凱基松山哥」今天交易風向出爐，僅小買258張，排名第三，最大買單來自華南永昌-忠孝的700張，統一的615張居次，外資則賣超314張。

台揚股價續跌，營運團隊持續在營運面力圖振作，強打低軌衛星及開放無線網路（Open RAN），今日宣布將與全球Open RAN領先電信業者樂天電信（Rakuten Mobile）深度合作，共同開發並提供兩款高功率基地台Open RAN無線網路單元，將結合台揚無線網路技術，及樂天電信在Open RAN部署的豐富經驗，推動Open RAN全球5G部署的落地與普及。

台揚執行長吳永欽表示，與樂天電信的合作是台揚在Open RAN發展上的重要里程碑，台揚先進宏基站TDD無線網路技術，將為5G部署帶來革命性變革透過NOFO2計畫支持，台揚將持續提供高效能、具成本優惠的Open RAN解決方案，助力全球電信業者繼續向更開放、未來更靈敏、具成本優惠的Open RAN解決方案。

台揚近日獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA） NOFO2計畫支持，旨在加速開放無線網路（Open RAN）技術創新，推動全球5G 網路建設。作為NOFO2計畫的七家獲獎企業之一，台揚的技術與解決方案獲得美國政府的高度認可。該計畫由公共無線供應鏈創新基金 （PWSCIF）資助，旨在促進無線網路技術發展、提升市場競爭力，並增強全球5G供應的安全性和可靠性。計畫署將藉助在無線網路技術領域的深厚經驗，進一步拓展全球市場影響力，推動高效率、低成本的5G通訊技術，協助全球電信業者打造更活躍、更高效能的Open RAN網路。

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