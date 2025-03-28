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證交所通過新代、愛派司、熙特爾等3家公司上市案

中央社／ 台北28日電

證交所今天召開董事會，一口氣通過新代科技、愛派司生技，以及熙特爾新能源等3家公司股票上市案，其中熙特爾擬在創新板上市，後續將陳報主管機關。

根據證交所介紹，新代科技公司負責人蔡尤鏗，實收資本額約新台幣6.55億元，主要產品專注於精密設備控制器的研發、製造、銷售與服務，憑藉自有品牌在全球銷售，並以工業互聯網、機械手臂單位，提供智慧製造的工業4.0解決方案之軟硬體開發和整合應用服務。

愛派司公司負責人為董事長李泗銘，實收資本額3億471萬元，主要業務為骨科植入物及代理骨科相關產品。

熙特爾公司負責人林聖澤，實收資本額5億元，主要產品包括再生能源服務之開發、投資建置、維運管理之一站式整合服務。

新台幣 證交所

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