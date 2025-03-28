外資賣超336億 這檔竟逆勢獲買超1.2萬張

台股28日以21,602.89點收盤，下跌348.87點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超336.68億元，統計外資買賣超個股發現，買超華邦電（2344）12,436張居外資買超個股第一名，但賣超的前兩名則都是高息ETF， 鴻海（2317）也遭外資賣超23,361張。

台股大跌，早盤開低後一度下跌至2,1525.05點，為今年來新低，終場收在21,602.89點，下跌348.87點，跌幅1.59%，三大法人賣超468.28億元， 包括外資賣超336.68億元，投信買超28.56億元，自營商賣超（合計）160.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超27億元，自營商（避險）賣超133.16億元。

台股重挫，跌破3月11日低點，創下今年新低，台積電（2330）收今年新低952元，跌幅0.63%，鴻海摜破160元，收在154元，跌幅約4%，創下去年5月來新低；科技、傳產股幾乎無一倖免，各類股一片綠油油，上漲家數僅百餘家，但軍工股成為漲勢最強族群。

統計外資賣超前十名個股依序是群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、鴻海、凱基金（2883）、元大金（2885）、永豐金（2890）、友達（2409）、元大台灣價值高息（00940）、國泰金（2882）、長榮航（2618）等；外資賣超前十名中， 高股息ETF占3檔，金融股達4 檔， 傳產股也有1檔。

統計外資買超前十大個股依序是華邦電、元大台灣50反1（00632R）、復華台灣科技優息（00929）、中信金（2891）、神達（3706）、富邦越南（00885）、兆豐金（2886）、復華富時不動產（00712）、廣宇（2328）、鴻準（2354）等。