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外資3月來賣超逾4千億元衝新高 台積電鴻海成提款機

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今天外資持續賣超新台幣336.68億元，下挫348.87點，收在21602.89點，創半年多來新低。外資3月來累計賣超台股逾4000億元，將創下單月新高，外資賣超台積電14萬張，賣超鴻海25萬張，合計提款逾1800億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，3月來美元走弱，外資卻持續不斷賣超台股，研判可能是為了規避系統性風險。

據證交所統計，外資3月以來累計賣超台股約4278億元，已超過113年7月的3502億元及109年3月的3591億元水準，將創下單月新高。

外資3月來賣超台積電逾14.4萬張，若以台積電月均價981元計，外資提款超過1400億元。外資賣超鴻海逾25.2萬張，以鴻海月均價167.38元計，外資提款超過400億元。

在外資賣超衝擊下，台積電3月來股價自1040元，滑落至952元，下跌88元，跌幅約8.46%。鴻海3月來股價自174元，滑落至154元，下跌20元，跌幅約11.49%。

外資及陸資今天賣超336.68億元，投信買超28.56億元，自營商賣超160.16億元；三大法人合計賣超468.28億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名有群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、鴻海、凱基金、元大金、永豐金、友達、元大台灣價值高息（00940）、國泰金及長榮航。

外資買超前10名包括華邦電、元大台灣50反1（00632R）、復華台灣科技優息（00929）、中信金、神達、富邦越南（00885）、兆豐金、復華富時不動產（00712）、廣宇及鴻準。

台積電 外資

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