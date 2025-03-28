川普關稅衝擊發酵 外資單月提款逾4,200億

台股28日受到美國課徵汽車關稅衝擊，指數下挫348.87點，終場下跌1.59%，大盤收在21,602.89點，成交金額3,144.2億元；本周指數再度收黑，單周下跌606.21點，跌幅2.73%，平均日均量萎縮至2,672.48億元，OTC指數同期更是重挫4.31%。

三大法人本周再度為投信獨買態勢，單周買超181.7億元，連續第4周回補，外資賣超金額則再度擴大，除連續5周調節台股，本周自台股提款777.45億元，3月以來累計賣超金額突破4,000億元、達4,277.68億元、年迄今累計賣超6,443.45億元，自營商則是連5賣，調節金額亦擴大至243.4億元，三大法人合計賣超839.15億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股持續受到美國總統川普的汽車關稅政策影響，加權指數周五跌破3月11日波段低點，接下來須看前波低點支撐位置。眼見時間趨近4月2日美國啟動對等關稅大限即將逼近，同時美國傳出將對貿易夥伴啟動「301條款調查」，市場憂心川普若進一步對各國課徵更多關稅，勢必引來各國以相對應的方式回覆，關稅大戰持續干擾全球投資人情緒。

此外，廖炳焜說明，3月以來外資賣超台股超過4,200億元，避險情緒不言而喻，近期台股量能也出現明顯縮減，本波技術面僅呈現弱勢反彈，加上今日大跌後技術指標再度轉弱，下周又有對等關稅、清明長假等不確定因素須面對，盤面陷入觀望態勢，短線維持震盪機率明顯上升。

年初以來加權指數回檔6.22%，其中電子指數表現最為弱勢，同期跌幅9.23%，但從輝達（NVIDIA）GTC大會中所展示的強大技術路徑與應用場景，反映出各行業對於AI運用只會有增無減，廖炳焜表示，GTC不僅讓市場看到AI更先進與強大的技術路線圖，新推出的推理軟體和機器人基礎模型，能應用在自駕安全系統、生產自動化與機器人等領域，對於身為AI軍火庫的台廠供應鏈將為有利的正向支持。

看好整體AI趨勢未變，廖炳焜認為，反而可以趁大盤回檔時汰弱留強，鎖定半導體製造、製程、AI相關及Edge AI、光通訊、IC設計與IP股等趨勢質優標的，另外如光電、消費類股、金融、鋼鐵、高殖利率股等亦可伺機布局。