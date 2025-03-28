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證交所豪撒50支iPhone 16 Pro Max 快搭上3月創新板活動的幸運末班車

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

抽中iPhone 16 Pro Max機會來了！已經有好多位投資人參加證交所創新板活動抽中iPhone 16 Pro Max，連在家動手指填資料都嫌費勁，還想要iPhone 16 Pro Max？臺灣證券交易所已經規劃第2季的加碼活動，投資人越早簽署登錄，累計抽獎次數越多，趕快把握3月最後幾天的登錄抽大獎機會，錯過就要再等下次。

為推廣創新板投資與強化風險意識，證交所舉辦簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」獎勵活動，這次抽獎不只簡單，還特別為忙碌的投資人設計快速流程，做到「30秒完成、人人有機會」：只需要完成簽署新版「創新板上市有價證券風險預告書」，再到證交所活動網站登錄即可，登錄時連截圖都不用上傳。越早登錄，抽獎次數越多，一次可以參加抽50支iPhone 16 Pro Max、800元與500元多品牌即享券等多項好禮。

不只是抽獎，創新板本身也很有看頭。截至2024年底，創新板20家掛牌公司中已有13家實現獲利，整體表現比一般上市櫃公司還亮眼；創新板指數漲幅更是跑贏大盤，吸引越來越多資金與關注，是投資人眼中的潛力之星。

證交所也攜手證券商共同推動，提供線上簽署便利流程，並設立獎勵機制鼓勵證券商協助推廣。活動不僅是一場抽獎，更是一場全民挺創新的行動。一兼二顧，想中獎、挺創新，就趁現在！活動詳情請上：https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/

iPhone 16 創新板

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