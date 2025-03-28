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元富證券榮獲F-ISAC特優殊榮 展現資安治理實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券榮獲F-ISAC特優殊榮，展現資安治理實力。金管會資訊服務處處長林裕泰（左）、元富證券資訊部副總經理簡銘宏（右）。元富證券／提供
元富證券榮獲F-ISAC特優殊榮，展現資安治理實力。金管會資訊服務處處長林裕泰（左）、元富證券資訊部副總經理簡銘宏（右）。元富證券／提供

新光金控（2888）旗下元富證券致力打造安全的金融交易環境，積極參與金管會金融資安情資預警及聯防機制。元富資安單位定期將公司資安警訊等相關資訊提供F-ISAC，作為研判分析之用，28日獲得金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）的肯定，在2024年情資分享獎勵積分統計中榮獲證券組「特優」機構榮譽，展現元富證券資安防護實力。

元富證券表示，因應數位金融快速發展，資安威脅也日益升級。企業必須建立風險防範框架，以有效應對不斷變化的市場環境與資安挑戰。元富證券整合入侵偵測、病毒防護、網頁應用程式防火牆等多元防禦工具，使資通安全威脅偵測與管理機制越趨完善。透過安全資訊與事件管理系統（SIEM）進行分析，掌握異常行為、即時監控潛在風險，大幅提升應變效率。同時，積極蒐集並分享惡意偵查與威脅情資予F-ISAC，落實「一個受攻擊、全體預警」的聯防機制，與金融同業共築資安防護網，齊力保護用戶金融交易安全。

為進一步加強資安防護，元富每年定期進行電子郵件社交工程演練測試，強化對網路釣魚及社交工程防範意識。2024年更特別舉辦資訊安全月活動，藉由專業講座、互動遊戲等，對內部員工進行資安意識宣導，強化員工的資安意識、提升員工對資安威脅的敏感度與應對能力。此外，透過導入反釣魚及偽冒行動軟體偵測機制，2024年成功偵測出69件偽冒案件。元富在資安事前防禦方面的成效，無論是內部員工的防護意識提升，或是威脅偵測與管理機制，皆大幅提升元富的資安體系，有效減少資安威脅對企業和客戶資金的風險。

展望未來，元富證券持續強化資安防護體系四大面向，包括：

一、加強網路安全防護：導入零信任架構、多重身分驗證，確保存取安全。

二、建立完整資安應變準則：制定事件應變準則、定期舉行資通安全事件演練，確保事故發生時，盡可能減少風險和損失。

三、提升客戶溝通及資訊透明：讓客戶充分了解個人資料的安全保障。

四、強化員工風險認知：透過社交工程演練與專業課程，提升第一線人員風險意識。

元富期望打造更安全、無虞的數位金融服務環境，協助提升金融產業整體資安治理能力。

元富 資安

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