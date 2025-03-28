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富邦證券率隊70位同仁參訪調查局 強化反詐意識、守護客戶資產安全

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券高度重視反詐，由執行副總郭晃庭率隊，偕同獨董陳憲煒、侯文軒及近70位同仁，前往法務部調查局進行專場參訪，提升反詐知識及能力，守護客戶資產安全。富邦證券／提供
富邦證券高度重視反詐，由執行副總郭晃庭率隊，偕同獨董陳憲煒、侯文軒及近70位同仁，前往法務部調查局進行專場參訪，提升反詐知識及能力，守護客戶資產安全。富邦證券／提供

富邦證券高度重視反詐，3月20日由執行副總郭晃庭率隊，偕同獨董陳憲煒、侯文軒及近70位同仁，一同前往法務部調查局進行專場參訪，以提升富邦證券主管及同仁的反詐知識及能力。有鑑於詐騙手法日新月異，法務部調查局以影片方式，分享最新詐騙案例，並說明如何透過科技偵辦，打擊詐騙集團

富邦證券在本次活動中，透過調查局分享的投資詐騙態樣案例，了解利用AI技術假冒名人或親友等各種新型態詐騙手法。調查局更進一步說明，如何透過科學鑑定技術，包含文書影像暨指紋、聲紋及DNA鑑識科技等方式識破詐騙。在活動過程中，雙方互動熱烈，透過多次問答，富邦證券參與同仁獲益良多、大幅提升反詐知識。

此外，為了讓富邦證券同仁身歷其境，加深對詐騙集團犯案手法的了解，調查局也特別模擬夜店燈光，將仿大麻氣味之精油瀰漫於空間之中，讓大家更清楚詐騙集團如何利用毒品，控制集團成員及被害人的心智，製造詐騙機會。

富邦證券積極響應金融反詐，除透過本次參訪活動，提升參與同仁識詐能力外，也規劃將參訪所學，製成反詐騙教育訓練宣導教材，讓全體同仁都能吸取反詐新知。此外，富邦證券也將持續與臺南市政府警察局第一分局合作，深入社區鄰里，向民眾宣導熱門假投資詐騙手法。富邦證券從點、線、面不斷擴大反詐影響力，守護客戶資產安全。

富邦 詐騙集團 調查局

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