台股下跌348點 三大法人賣超468億元

假設在 1995 年筆者手上有 100 美元。在此為了省去考量匯率的心力，容我以美元計算。如果將這 100 美元擺在家中當私房錢，不做任何投資，那麼到了 2014 年它仍是 100 美元。

2025-03-28 14:23