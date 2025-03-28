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台股下跌348點 三大法人賣超468億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股28日繼續大跌，一度下跌至2,1525.05點，為今年來新低，終場收在21,602.89點，下跌348.87點，跌幅1.59%，成交量3,144.2億元，三大法人賣超468.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超336.68億元，投信買超28.56億元，自營商賣超（合計）160.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超27億元，自營商（避險）賣超133.16億元。

台股今日重挫，並跌破3月11日低點，創下今年新低，台積電（2330）收今年新低952元，跌幅0.63%，鴻海（2317）摜破160元，收154元，跌幅約4%，創下去年五月來新低。科技、傳產股幾乎無一倖免，各類股一片綠油油，上漲家數僅百餘家，但軍工股寶一（8222）、晟田（4541）、邑錡（7402）、龍德造船（6753）都亮燈漲停，為今日漲勢最強族群。晟田持續維持熱度，爆出4.8萬張大量。

台股 自營商

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