台股量縮周跌606點 軍工逆漲奪魁、5大權值全淪陷
台股28日在台積電（2330）連3黑、鴻海（2317）下探近10個月新低、聯發科（2454）一度回測月季線，以及各大類股一片慘綠下，指數續挫348.87點、收21,602.89點，跌幅達1.59%，總成交值則放大至3,144.2億元。
累計本周，集中市場跌606.21點、跌幅達2.73%，日均量降至約2,579.6億元；櫃買市場跌10.93點、跌幅達4.31%，日均量亦降至1027億元。兩市周線再度由紅翻黑。
個股表現上，本周漲幅由軍工股晟田（4541），以27.66%拔得頭籌；注意股台揚（2314）則跌24.93%墊底。五大權值股中，台積電跌2.06%、聯發科跌1.01%、鴻海跌6.67%、富邦金（2881）跌0.90%、台達電（2308）跌4.92%。
統計本周漲幅前10大個股依序為：晟田漲27.66%、收53.3元，廣寰科（3287）漲27.57%、收38.4元，天品（6199）漲24.88%、收128元，翔耀（2438）漲23.46%、收37.1元，龍德造船（6753）漲22.44%、收125.5元，哲固（3434）漲21.18%、收44.05元，全譜漲19.96%、收32.45元，隴華（2424）漲19.2%、收68.9元，華經（2468）漲17.35%、收57.5元，鑫創（3259）漲16.67%、收25.9元。此外，今日反撲夯股寶一，也以14.71%的漲幅表現、位列第14名，收49.90元。
本周跌幅前10大個股分別為：台揚跌24.93%、收13.4元，昇銳（3128）跌22.22%、收25.2元，茂綸（6227）跌20.44%、收109元，泰鼎-KY（4927）跌20.38%、收35.55元，力麗店（5364）跌18.99%、收24.1元，立碁（8111）跌16.91%、收56元，彬台（3379）跌16.53%、收59.6元，辣椒（4946）跌16.16%、收83元，光明（4420）跌15.71%、收54.2元，迎廣（6117）跌15.6%、收92元。
法人指出，受川普關稅政策衝擊，台股跳空跌破各期均線，技術指標轉弱且外資續站空方，短線恐難有表現。操作策略上，宜減碼均線走空、法人減碼股；低接布局機器人相關、戰後重建、高殖利率族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言