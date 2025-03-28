快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

台股量縮周跌606點 軍工逆漲奪魁、5大權值全淪陷

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

台股28日在台積電（2330）連3黑、鴻海（2317）下探近10個月新低、聯發科（2454）一度回測月季線，以及各大類股一片慘綠下，指數續挫348.87點、收21,602.89點，跌幅達1.59%，總成交值則放大至3,144.2億元。

累計本周，集中市場跌606.21點、跌幅達2.73%，日均量降至約2,579.6億元；櫃買市場跌10.93點、跌幅達4.31%，日均量亦降至1027億元。兩市周線再度由紅翻黑。

個股表現上，本周漲幅由軍工股晟田（4541），以27.66%拔得頭籌；注意股台揚（2314）則跌24.93%墊底。五大權值股中，台積電跌2.06%、聯發科跌1.01%、鴻海跌6.67%、富邦金（2881）跌0.90%、台達電（2308）跌4.92%。

統計本周漲幅前10大個股依序為：晟田漲27.66%、收53.3元，廣寰科（3287）漲27.57%、收38.4元，天品（6199）漲24.88%、收128元，翔耀（2438）漲23.46%、收37.1元，龍德造船（6753）漲22.44%、收125.5元，哲固（3434）漲21.18%、收44.05元，全譜漲19.96%、收32.45元，隴華（2424）漲19.2%、收68.9元，華經（2468）漲17.35%、收57.5元，鑫創（3259）漲16.67%、收25.9元。此外，今日反撲夯股寶一，也以14.71%的漲幅表現、位列第14名，收49.90元。

本周跌幅前10大個股分別為：台揚跌24.93%、收13.4元，昇銳（3128）跌22.22%、收25.2元，茂綸（6227）跌20.44%、收109元，泰鼎-KY（4927）跌20.38%、收35.55元，力麗店（5364）跌18.99%、收24.1元，立碁（8111）跌16.91%、收56元，彬台（3379）跌16.53%、收59.6元，辣椒（4946）跌16.16%、收83元，光明（4420）跌15.71%、收54.2元，迎廣（6117）跌15.6%、收92元。

法人指出，受川普關稅政策衝擊，台股跳空跌破各期均線，技術指標轉弱且外資續站空方，短線恐難有表現。操作策略上，宜減碼均線走空、法人減碼股；低接布局機器人相關、戰後重建、高殖利率族群。

個股 台積電 台股 軍工股

延伸閱讀

4月台股期指跌368點

3月台股震盪 卓揆：對台灣經濟體質有信心、盼站上新高點

台股連4日量縮...00919、00937B卻買氣熱絡！存股族彎腰撿鑽石、趁機股債配置

台股跌跌不休...ALL IN抄底好時機？達人急阻：投資不是一時衝動

相關新聞

「好像有泡沫化的跡象？」投資者最大的敵人就是自己

進行投資判斷時，許多投資人也可能無意識的走「捷徑」來進行判斷。若能避開這種行為帶來的「誤判」，就能成為解讀力的根源。此時，敵人不是別人，而是無意識的自己，儼然是「與自己的戰鬥」。

20年再怎麼不願意「時間都會過去」！但能選擇…資產不變、或多6.5倍甚至11倍

假設在 1995 年筆者手上有 100 美元。在此為了省去考量匯率的心力，容我以美元計算。如果將這 100 美元擺在家中當私房錢，不做任何投資，那麼到了 2014 年它仍是 100 美元。

投資股市賺錢的次數不及程度重要！魯斯常被三振但他仍然是棒球史上最偉大打手之一

人們心中深深烙印著「投資人賺錢的次數，應該多過賠錢的次數」的想法，而且這個想法從直覺上而言很有說服力。有一個資產經理人的故事，可以說明這種觀念的謬誤。

台股重挫下跌348點收21,602點 台積電收952元下跌6元

川普關稅政策緊張，台股連日重挫，28日早盤以21836.16點開出，終場收21602.89點，下跌348.87點，跌幅1...

3月台股震盪 卓揆：對台灣經濟體質有信心、盼站上新高點

針對股市在3月震盪，行政院長卓榮泰28日信心喊話，我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，然所有的供應...

台股量縮周跌606點 軍工逆漲奪魁、5大權值全淪陷

台股28日在台積電（2330）連3黑、鴻海（2317）下探近10個月新低、聯發科（2454）一度回測月季線，以及各大類股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。