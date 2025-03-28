金鑽獎得獎基金出爐 國泰投信奪5大獎最大贏家

全台基金投資人數逾1,500萬，基金投資是國人信賴的理財工具之一，由台北金融研究發展基金會主辦，國內基金大獎「第28屆傑出基金金鑽獎」揭曉本年度獲獎基金，國泰投信旗下三檔共同基金以及兩檔ETF脫穎而出，勇奪國內基金獎、海外基金獎及ETF基金大獎等，總計抱回五項大獎，成為投信業最大贏家。

金鑽獎邁入第28屆，為台灣最具歷史的基金獎項，由多位產官學專家擔任評審團，選拔標竿品牌及表現傑出的各類別基金。國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）、國泰台灣高股息基金（0056） （本基金並無保證收益及配息）連續兩年分別榮獲ETF和國內基金獎。

國泰豐益債券組合基金（基金之配息來源可能為本金）連續三屆獲得海外基金獎、國泰大中華基金首次獲得海外基金獎；國泰費城半導體（00830）則連續三屆榮獲ETF大獎，以驚人實力抱回多座獎盃，基金優異表現深受業界肯定。

國泰投信總經理張雍川親自帶領得獎經理人團隊出席頒獎典禮，張雍川表示，國泰投信在台灣立足25年以來，培養百位專業投研團隊，面對市場多空挑戰，始終站在最前線為投資人創造投資價值。

國泰投信多檔基金及ETF經歷金融市場起伏考驗，是投資人的理財好夥伴，連續多年在金鑽獎獲得評審團肯定，國泰投信備感榮幸，這也是對國泰最大的鼓勵和加分，未來將持續秉持敬業以及嚴謹負責的態度，為投資人超前部署，實現財務目標。

張雍川也提到，近期因國際局勢影響，金融市場出現震盪，但台灣市場實力堅強，看好長線向上趨勢不變，投資人應堅定投資步伐，才有機會養大資產，捕捉財富成長機會。

國泰投信攜手投資人走過四分之一個世紀，多年來達成多項重要里程碑，總資產管理規模突破新台幣2.2兆元，00878已蟬聯兩屆金鑽獎，根據集保結算所最新資料統計，α世代（0-11歲）、Z世代（12-27歲）及Y世代（28-43歲），持股人數第一名的標的皆為00878，同時也是史上最快規模突破4千億元的ETF，「國民ETF」之稱實至名歸。

00878基金經理人游日傑指出，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，並依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及鎖定產業龍頭等關鍵要素，篩選出優質台股領導企業，此外，00878也落實風險分散，在產業配置上不會過度倚重單一個股，布局電腦及周邊設備、半導體、金融保險族群各占兩成左右，科技類股扮演上攻角色，不會錯過AI成長趨勢；還有金融股可調節投資組合波動，具備產業輪動的多重優勢。

除了台股深具投資潛力，國泰投信也看好美國市場，00830替投資人打包美國掛牌上、中、下游半導體龍頭企業，深具AI爆發潛力的國泰費城半導體是許多人的口袋名單，旗下成分股包括輝達（NVIDIA）、博通、台積電ADR、超微（AMD）、英特爾等科技巨頭，3月以來日均成交量逾1.5萬張，00830最新受益人數突破9萬人，為熱門海外科技型ETF。

00830基金經理人李翰林表示，日前輝達GTC大會圓滿落幕，黃仁勳展示了一系列新品，包含最新GB300系列、Blackwell Ultra GPU晶片、個人超級電腦DGX Spark以及搭載最新人形機器人基礎模型，鞏固輝達在全球AI產業的領導地位，也足見AI發展趨勢勢不可擋，黃仁勳點名機器人時代來臨，投資不能沒有AI，若擔憂科技族群波動較有感，可採定期定額及逢低加碼的投資心法，打造投資微笑曲線。

除了00878和00830獲得評審團青睞，國泰投信指出，積極型的投資人，更可善用主動式基金，由經理人團隊發揮主動優勢，根據市場變化機動性操盤，動態調整投資組合，及時掌握產業趨勢。

這次榮獲國內基金獎殊榮的主動型基金國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）更是國泰投信旗下的王牌之一，產業配置在半導體族群，加上電子電腦及周邊設備、金融保險類股等。

國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）經理人梁恩溢指出，基金選股邏輯在於鎖定具有高成長潛力、或有能力配發股息的企業為主，雖然基金名稱中有「高股息」三個字，但策略與高股息ETF大有不同，會避開多檔ETF追捧的個股，挖掘台灣市場的隱形冠軍，從價值面找出被低估的企業，成立以來始終是基金的人氣排行。

國泰投信致力於拓展商品多元性，提供投資人更全面的選擇，國泰大中華基金經理人林靜怡指出，基金聚焦以中概股為核心，精選營運穩定的企業，同時兼具獲利表現佳、已開始回收獲利、或具有投資中國大陸前瞻策略規劃的產業個股，在投資組合中保留彈性，適時搭配具國際知名度、競爭力及成長性之非中概股，追求資本收益最大化。

觀察債券市場，受到美國經濟前景不明、股市波動加大、降息趨勢明顯，許多投資人傾向將資金轉至債市避險，國泰豐益債券組合基金（基金之配息來源可能為本金）採取「核心+衛星」的投資策略，以投資等級債、非投資等級債及新興市場債三大類債券資產為主，依市況靈活調整三大類資產布局比重，以期在不同市況之下把握票息累積及資本利得的空間。投資團隊隨時觀察經濟指標、利率走勢及各類資產基本面及評價變化，即時做出靈活調整，掌握債券市場的輪動契機，已連續三屆榮獲金鑽獎肯定。