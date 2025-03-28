「好像有泡沫化的跡象？」投資者最大的敵人就是自己

「如何」投資？—— 了解自我者，掌控投資

到目前為止，我從對投資人而言要投資「什麼標的」，談到重大消息的取得方法、解讀方法是解讀力的根源，而那些重大消息會左右投資標的的股價走勢和起伏。

那麼，投資人取得並解讀消息之後會做什麼？當然是進行投資判斷。

在商業世界中，就算眼前的消息相同，判斷的結果仍因人而異，這是常有的事。

各位在職場上也有過這樣的經驗吧，投資世界亦如是，而且，這也代表在投資世界中，訓練判斷力將成為解讀力的根源。換言之，聚焦於「如何」投資，可以拉開和其他投資人之間的差距。

此時，最大的敵人就是進行判斷的自己，儼然就是「掌控自我者掌控投資」。

容我接下來更詳細地說明。

投資人最大的敵人是自己？

「速度感乃經營命脈。」

這是在知名經營者的訪問中，經常出現的一句話。在經營環境變化萬千的現代社會更是有過之而無不及。關於「經營的速度感」，人們時常提出柔軟的組織型態和圓融的溝通能力等論點，但最重要的還是經營者本身「判斷的速度感」。

一般認為經營者進行經營判斷的依據，是自身累積至今的經驗法則和架構。此外，也有知名經營者聲稱那些事物背後伴隨著「直覺」。 感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬

從判斷的速度感這層意義而言，運動員也可說是相同情況。對運動員來說，瞬間的判斷足以分出勝負。為了鍛鍊那瞬間的判斷力，一流的運動員反覆練習，直到身體能意識到正式比賽並自然反應為止。

哈佛商學院所使用的個案教學法在某種意義上來說，類似於培養一流運動員的過程。哈佛商學院的校友在經營現場面臨問題時，會從大腦的抽屜中抓出和問題相關的個案研究，然後運用在該個案研究中所學的架構，整理出論點，嘗試進行精準判斷。為了讓這個過程能「習慣化」， 使大腦自然反應，全體學生在哈佛商學院透過五百件以上的案例「反覆練習」。然後，在畢業之前，他們會成長為商業世界中的「一流運動員」，當畢業後，在他們的舞台上面臨問題時，身體也可以自然反應。

在投資世界中，關於判斷的「速度感」和「習慣化」也是一樣的道理，一旦稍微遲疑，獲利的機會就瞬間消失，這種事層出不窮。而且，如同就如我們常聽到的：「好像有泡沫化的跡象」、「對這間企業有不好的預感」、「這間公司的新事業感覺會發財」等，投資世界超出了定量分析的範圍，可說是投資專家的經驗法則和「直覺」重疊作用的世界。這類「直覺」總稱為「市場觀點」。

強化市場觀點不可或缺的基石

不過，雖說判斷的「速度感」很重要，但若過於重視速度感而造成錯誤的判斷就沒有意義了。雖然「速度感」和「正確的判斷」並非二選一的問題，但若太過重視依「直覺」判斷的速度感，反而可能造成「誤判」。然而，如果事先知曉「誤判」的成因，就能在判斷過程中避開它。

從正面研究這個課題的是「行為經濟學」，這是一個比較新的領域。至今為止的經濟學，一言以蔽之，就是將人類定義為「經濟人」。也就是說，「人類恆常擁有經濟理性，且以此為第一優先行動」。將經濟當作學問時，套入這種簡單的前提比較容易做研究，但就如同各位所知，現實並非如此。而行為經濟學便是試圖將這個「現實」納入經濟學。具體來說，其針對人類「在實際狀況下」做決定的過程進行研究和解答。而包含哈佛商學院的葛林伍德（Robin Greenwood）教授在內的投資研究者們，將行為經濟學的各種研究成果應用於投資判斷的過程。

運用行為經濟學解說判斷過程的書籍中，最有名的是世界暢銷書《快思慢想》（Thinking， Fast and Slow）。該書作者丹尼爾.康納曼（Daniel Kahneman）教授是行為經濟學的第一把交椅，曾榮獲諾貝爾經濟學獎。康納曼教授所提倡的展望理論，成為行為經濟學的基石。該書當然成為葛林伍德教授課堂中的指定參考書。

若想深入了解，詳細閱讀該書是最好的做法，以下簡單統整康納曼教授的論點。

● 人類的大腦基本上是「懶惰蟲」。如果要使出全力深入思考日常生活中的所有事物，大腦會漏氣。舉凡「今天要穿什麼顏色的衣服」、「今天晚餐要吃什麼」，沒有必要深入思考這些細微的判斷。因此大腦對於做決定一事，會盡量走「捷徑」。

● 換言之，除非強行要求大腦有意識的深入思考，否則大腦會無意識的走「捷徑」來做決定。

● 那麼，大腦如何走「捷徑」？大腦會運用事先形成的各種「認知偏誤（先入為主的模式）」，瞬間判斷事物。人類會在無意識的狀態下進行這個過程。

● 這代表了該書書名的「快思」部分。當然，日常生活中大部分的判斷，即使透過「捷徑」形成也不會有任何問題。

● 但是，連重大判斷也利用「捷徑」完成，便不是很妥當。重大判斷有必要緩慢的深思熟慮，這就是該書書名的「慢想」部分。

● 問題在於，若未事先知曉大腦會走「捷徑」，在重大判斷上，大腦可能也會無意識的選擇「捷徑」。

也就是說，在進行經營判斷、投資判斷等重大判斷時，我們有必要了解這個人類潛在意識的習性，強制要求大腦深入思考。進行投資判斷時，許多投資人也可能無意識的走「捷徑」來進行判斷。若能避開這種行為帶來的「誤判」，就能成為解讀力的根源。

此時，敵人不是別人，而是無意識的自己，儼然是「與自己的戰鬥」。

（本文摘自感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬）