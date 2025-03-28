20年再怎麼不願意「時間都會過去」！但能選擇…資產不變、或多6.5倍甚至11倍

複利×時間的驚人成果

接下來，讓我們回到超級巨星的話題。前面提到，相當照顧筆者的威斯康辛州夫妻，投資了超級投資巨星巴菲特的投資公司，進而迎來富裕的生活。計算下來，若從1965 年開始投資，五十年成長 1.8 萬倍;若從 1995 年開始投資，二十年來資產成長了 11 倍。

巴菲特每年寄給股東的「致股東信」，第一頁會列出至今每年的投資運用績效。然後，該頁中，就在波克夏的每年績效旁邊，同樣會列舉每年投資 S&P 500 的運用績效（包含股利）。所謂 S&P 500 就是美國版的日經平均股價指數，綜合五百間美國大企業股價的指數，即以追蹤美股大盤為主。

假設 2014 年投資 S&P 500，一年可獲利約 14%，但若投資巴菲特（波克夏），可獲利約 27%。往前追溯，若從 1965 年開始投資 S&P 500，五十年的年增率約 10%，累積約為 112 倍;若從 1995 年開始，二十年的年增率同樣也是約 10%，累積則約 6.5 倍。 感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬

那麼，到此為止列出了許多投資績效的數字，這些在具體上代表什麼意思？進一步而言，巴菲特的「致股東信」中列出這些數字的真正意圖究竟是什麼？

請讓筆者以自己的方式做一番解釋。

假設在 1995 年筆者手上有 100 美元。在此為了省去考量匯率的心力，容我以美元計算。如果將這 100 美元擺在家中當私房錢，不做任何投資，那麼到了 2014 年它仍是 100 美元。你可能感覺這張鈔票稍微變舊了，但 100 美元的鈔票仍可使用於商店。那麼，如果將同樣的 100 美元的鈔票投資在 S&P 500 上？如同前述，投資 S&P 500，到了 2014 年會成長至 6.5 倍，應當會變成 650 美元。同樣的，如果投資在巴菲特身上（購買波克夏的股票），會成長至 11 倍，所以是 1，100 美元（編按：補充說明，從1995 年到 2023 年底 S&P 500 指數的成長倍數為 10 倍，波克夏 A 股的成長倍數為 30 倍）。

在此，試著將這個差距套入剛才的大餅論述中，可能就會形成以下結果。

把錢擺在家中當私房錢的人，不認為美國經濟甚至任何國家的經濟大餅會成長，因此不做投資，以現金的形式擺放著。結果二十年後，100 美元仍是100 美元。

投資 S&P 500 的人，看見全世界中美國的經濟大餅會成長，於是投資了 S&P 500。另一方面，因為不想，或不能察覺美國的經濟大餅中，哪個產業或企業的大餅會特別成長，因此不投資個別企業。結果，100 美元變成 650 美元。

投資波克夏的人，確信巴菲特能順利察覺在美國的經濟大餅中，哪間企業的大餅會特別成長，因此他並非投資代表美國整體的 S&P 500，而是將錢交給巴菲特，讓他只選擇某些特定的美國企業做投資。結果二十年後，100 美元變成 1，100 美元。

如何呢？當然，任何投資都有風險。舉例來說，若這二十年美國的大餅都沒有成長，投資 S&P 500 的投資人也許會賠錢；另外，即使美國的大餅有所成長，若投資人選擇在那之中大餅未成長的企業，還是有可能會賠錢。

但是，如此整理一番後可以知道一件事情，那就是能分辨哪間企業的大餅會成長的能力，有非常高的價值。那是二十年後錢會變 6.5 倍還是 11 倍的差別。而巴菲特正因為長期發揮這項能力，才成為超級巨星。這麼一想，就可以明白為什麼巴菲特每年在「致股東信」的第一頁要端出這些數字了。

若一語道破，就是在向讀者訴說：「如果你投資我，相較於完全不做投資，或比起投資 S&P 500，竟可以增加這麼多資產。所以，你要不要也投資我？」這是相當簡單卻非常有效果的行銷手法。

實際上，也有不少人看見了這些績效而成為股東，開始參加奧馬哈的祭典。

（本文摘自感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬）