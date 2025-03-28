台股重挫下跌348點收21,602點 台積電收952元下跌6元

川普關稅政策緊張，台股連日重挫，28日早盤以21836.16點開出，終場收21602.89點，下跌348.87點，跌幅1.59%，成交量3144.2億元。櫃買則收242.96點，下跌5.75點。台積電（2330）終場收952元，下跌6元。

盤面上以類股來看，以金融、水泥、食品、塑膠、紡織、電機機械、電器電纜、玻陶、造紙、鋼鐵、橡膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、波若威（3163）、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台達電（2308）、新盛力（4931）、長榮（2603）、華星光（4979）、第一銅（2009）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、環宇-KY（4991）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、緯創（3231）。

而量大強勢的則有，世芯-KY（3661）、信立（4303）、漢翔（2634）、中信金（2891）、晟田（4541）、高技（5439）、華碩（2357）、寶一（8222）、上曜（1316）、喬山（1736）、龍德造船等。

統一投信表示，川普再度揮舞關稅大刀，除宣布將對所有外國製造車輛徵收25%關稅，同時傳出將對貿易夥伴啟動「301條款調查」，後續可能引發各國報復，關稅大戰造成全球金融市場的動盪。台股因4月2日對等關稅及清明長假在即，市場買盤觀望，短線上技術面轉弱，呈現弱勢震盪格局。

操作建議汰弱留強，嚴控持股比例，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。