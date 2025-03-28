台股大跌、OTC跌勢更重 分析師這麼說
美國股市周四連續二日下挫，台股28日開低走低，盤中重挫逾300點，下探去年9月以來的低點，櫃買市場跌勢更重，盤中跌幅逾2%，指數為今年1月13日以來的低點，分析師認為，集中市場指數再往下探，OTC出現補跌的走勢，停損賣壓出籠下出現避險情緒，清明節前應先避開，保留較多現金。
美股周四齊跌，道瓊工業指數下跌155.09點，跌幅0.4%，收42,299.7點；標普500指數下跌18.89點，跌幅0.3%，收5,693.31點；那斯達克綜合指數下跌94.99點，跌幅0.5%，收17,804.03點；費城半導體指數大跌2.1%。
台股早盤以21,836.16點開低後走低，一度下滑至21,561.02點，下跌390.74點，為去年9月12日以來的低點；櫃買指數以248.54點開出，一度下滑至242.55點，盤中跌幅2.42%，為今年1月13日以來的低點。
台積電（2330）ADR周四大跌3%，收168.24美元，台積電早盤以946元開出，下跌12元，盤中跌幅0.83%，影響大盤指數約64點；鴻海（2317）以158元開盤，一度下滑至153元，盤中跌幅逾4%，影響大盤指數約29點；台達電（2308）、廣達（2382）、聯發科（2454）等股也是下跌。
分析師簡伯儀表示，集中市場指數創低，OTC也呈現補跌走勢，停損賣壓出籠下出現避險情緒，市場資金轉向，買低基期個股賣出高基期個股，預期在清明節之前先避開，保留較多現金為宜。
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