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投資股市賺錢的次數不及程度重要！魯斯常被三振但他仍然是棒球史上最偉大打手之一

聯合新聞網／ 麥可．莫布新
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

貝比的打擊率

如果你去證券公司待一陣子，遲早會聽到人們說一些聽起來很有道理的話，例如：「嘿，如果我有51%的時候是對的，我就會賺錢了。」如果你覺得這個說法有道理，那就繼續看下去吧，因為你即將看到投資最重要的一個概念。

首先我們要承認，人們心中深深烙印著「投資人賺錢的次數，應該多過賠錢的次數」的想法，而且這個想法從直覺上而言很有說服力。有一個資產經理人的故事，可以說明這種觀念的謬誤。

這位有名的投資人解釋，他們公司聘請了約20位投資組合經理人，他是其中一位。該公司的財務主管，對旗下主動型基金經理人的整體績效很不滿意，決定評估每位經理的決策過程，然後淘汰表現不佳者。這位財務主管認為，就算是隨機選股，也會有一半左右的投資組合表現優於市場基準。所以，他決定根據每個組合裡打敗大盤的股票比例，來衡量經理人的績效。

這位投資組合經理人的狀況很奇特：在整個團隊裡，雖然他的總投資表現名列前茅，但他投資組合裡表現優異的股票比例，卻是最低的。財務主管馬上解僱所有表現「不佳」的經理，並和投資人召開一次會議，想弄清楚為什麼這位經理人有優異的績效，但打擊率（勝率）卻這麼糟糕。

感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新
感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新

投資組合經理的答案，解釋了所有涉及機率的活動，天生都有的重要課題：正確的次數不重要，正確的程度才重要。假設你有四支股票，其中三隻股票小跌，但第四支股票卻大漲。在這種情況下，即使你持有的大部分股票都下跌，你的投資組合仍然表現良好。

你必須以期望值分析（expected value analysis）來評估每一項投資，才能打造出可以帶來卓越績效的投資組合。讓人訝異的是，各個領域的頂尖思想家，包括賽馬投注、賭場賭博和投資，都強調過這一點，1我們稱之為「貝比魯斯效應」（Babe Rutheffect）：雖然魯斯常常被三振出局，他仍然是棒球史上最偉大的打擊手之一。

期望值這個課題之所以很普遍，是因為所有涉及機率的活動，都有相似的特徵。然而，要內化這個道理非常難，因為它在根本上有違人性。要指出上述財務主管邏輯裡的漏洞並不難，我們也很容易理解他的想法。

（本文摘自感電出版《魔球投資金律：少數人才懂的投資市場潛規則》，作者：麥可．莫布新）

大盤 投資人 績效

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