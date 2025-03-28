3月台股震盪 卓揆：對台灣經濟體質有信心、盼站上新高點

針對股市在3月震盪，行政院長卓榮泰28日信心喊話，我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，然所有的供應鏈產業目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程當中，我國已經取得相當有利的地位，近期的震盪是有節奏的盤整，在關稅貿易的變局中，台灣經濟體質仍是穩定，相信台灣能有機會再站上另一個高點。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢時提到，台股相當長一段時間，穩定的站在2萬點以上，而且我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，尤其是在國內高科技，以及所有的供應鏈產業上面，目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程當中，我們已經取得相當有利的地位。

卓榮泰說，在這個多重的因素底下，國內的股市長期以來還是呈現一種穩定的趨勢，當然它有這個節奏性的一個盤整，它有一個階段性的起伏，但他認為都是投資者心裡知道的。

那因應全球這種關稅貿易大的變局當中，只要投資人能夠穩定，國內的產業能夠持續的在國內、國外多元發展，那麼台灣的經濟體質，包括匯率能夠穩定，相信這對台灣未嘗不是一個重新站在一個高點的一個契機，一起努力將台灣推向了另一個高峰。