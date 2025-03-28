快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

聽新聞
0:00 / 0:00

3月台股震盪 卓揆：對台灣經濟體質有信心、盼站上新高點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰今早在立院前受訪。記者張曼蘋／攝影
行政院長卓榮泰今早在立院前受訪。記者張曼蘋／攝影

針對股市在3月震盪，行政院長卓榮泰28日信心喊話，我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，然所有的供應鏈產業目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程當中，我國已經取得相當有利的地位，近期的震盪是有節奏的盤整，在關稅貿易的變局中，台灣經濟體質仍是穩定，相信台灣能有機會再站上另一個高點。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢時提到，台股相當長一段時間，穩定的站在2萬點以上，而且我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，尤其是在國內高科技，以及所有的供應鏈產業上面，目前正在面臨一個非常大的世界供應鏈重組的過程當中，我們已經取得相當有利的地位。

卓榮泰說，在這個多重的因素底下，國內的股市長期以來還是呈現一種穩定的趨勢，當然它有這個節奏性的一個盤整，它有一個階段性的起伏，但他認為都是投資者心裡知道的。

那因應全球這種關稅貿易大的變局當中，只要投資人能夠穩定，國內的產業能夠持續的在國內、國外多元發展，那麼台灣的經濟體質，包括匯率能夠穩定，相信這對台灣未嘗不是一個重新站在一個高點的一個契機，一起努力將台灣推向了另一個高峰。

卓榮泰 台股

延伸閱讀

川普課25%汽車關稅 卓榮泰：台灣衝擊小但業者要圖強猛進

綠委再癱議事 卓榮泰：柯建銘要去找韓國瑜 盼溝通順利

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

總統說宗教交流皆統戰 陸委會：歡迎來台純粹宗教交流

相關新聞

台股跌跌不休...ALL IN抄底好時機？達人急阻：投資不是一時衝動

今天台股又跌了三百多點，又看到網路熟悉的玩笑梗：「不要問，問就是ALL IN」。 不管台積電還是00919，總是有人會開玩笑說：「一律ALL IN！梭哈下去！」，不過這當然是開玩笑，當然千萬不要真的ALL IN了。

川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落到20,000

台股受到外資調節賣壓湧現影響，3月至昨（27）日止已下殺1,101點，近期跌破年線後更遲遲未能收復。隨全球貿易戰如山雨欲...

台積電開跌12元 台股開盤下挫115點

台股28日開盤指數下跌115.6點，開盤指數為21,836.16點。台積電（2330）開盤價946元，下跌12元。

多重利空 外資大賣台股387億 專家看後市：建議多看少做

美國加徵汽車關稅、美中AI戰增溫、巴克萊證券等外資券商看空AI產業等多重利空來襲，台股昨（27）日在台積電摜破年線下，終...

3月台股震盪 卓揆：對台灣經濟體質有信心、盼站上新高點

針對股市在3月震盪，行政院長卓榮泰28日信心喊話，我國的經濟體質是相當健全、穩定的，投資人的信心也相當堅強，然所有的供應...

美股收跌 法人：台股可能區間盤整

美股主要指數27日持續收跌，道瓊工業指數下跌155.09點，那斯達克指數下跌94.98點。法人表示，台指期夜盤下跌144...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。