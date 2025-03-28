台積電開跌12元 台股開盤下挫115點

台股28日開盤指數下跌115.6點，開盤指數為21,836.16點。台積電（2330）開盤價946元，下跌12元。

群益投顧表示，近期台股兩大壓抑因素：包括川普對等關稅的不確定性與對等關稅宣布期間適逢台股清明連假前觀望氛圍。短線預估仍有受制短均(月線)回測本波低點的壓力。現階段操作宜留意股價基期風險；以電子權值股為例，台灣面臨川普政府關稅壓力，相對有機會豁免的晶片產業龍頭台積電壓在年線下，將對許多高基期電子股形成基期比價壓力。操作以低基期題材股為主軸，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.Wi-Fi 7概念股─2024年初Wi-Fi聯盟正式推出Wi-Fi 7認證計畫，標誌著Wi-Fi 7 正式進入商用階段。業界預期，WiFi 7 滲透率將從2024年的5%大幅提升至2025年的10-20%，挹注相關概念股營運與題材想像空間。

2利基型營建股─營建業原先備受打房政策壓抑，日前央行宣示不再追擊推新打房手段，營建業壓抑氛圍相對緩解。總經環境美國川普政府大舉關稅戰的可能重大影響之一是重燃通膨預期，對營建資產相關形成挹注。

周四（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,299.7點，下跌155.09點、跌幅0.37%；S&P500指數下跌0.33%；那斯達克指數下跌0.53%；費半指數下跌2.07%。台積電ADR跌3.03%，收在168.24美元，較台北交易溢價16.3%。

美國總統川普宣布對汽車製造商加徵關稅後，通用汽車和福特汽車在內汽車類股大受打擊，也加劇貿易戰蔓延的疑慮，抵銷美國經濟成長高於預期的利多消息。10年期債券殖利率從周三的4.337%升至4.369%。黃金期貨突破每英兩3,060美元。特斯拉漲0.4%，投資人押注其主要在美國生產，受到關稅的影響將較小。輝達跌2%；蘋果上漲1.1%，

三大法人周四集中市場合計賣超395.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超387.8億元，投信買超52.8億元，自營商（自行買賣）賣超4.9億元，自營商（避險）賣超55.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,507口至8309口，其中，外資淨空單增加3,398口至36,414口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,125口至4,732口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在19,700點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89下降至0.81。VIX指數上升1.16至20.07。外資台指期買權淨金額-0.22億元 ; 賣權淨金額2.68億元。整體選擇權籌碼面偏空。