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台股跌跌不休...ALL IN抄底好時機？達人急阻：投資不是一時衝動

聯合新聞網／ 張紫凌
台股27日重挫。股市示意圖／中央社
台股27日重挫。股市示意圖／中央社

＊原文發文時間為3月27日。

今天台股又跌了三百多點，又看到網路熟悉的玩笑梗：「不要問，問就是ALL IN」。

不管台積電還是00919，總是有人會開玩笑說：「一律ALL IN！梭哈下去！」，不過這當然是開玩笑，當然千萬不要真的ALL IN了。

之前真的遇到有人把玩笑話當真，想把儲蓄險、定存解掉衝進股市，超嚇人。

上週末，朋友從南部上來找我，也是最近追了很多新聞推的熱門股、權證，結果現在都套在高點，原本年底計畫要去日本賞櫻，現在只剩紅紅綠綠的K線可以賞了...

這可能也是很多人的盲點，想要長期投資，但買進的方式像短跑選手，想一次就衝到底，事實上，還是要思考一下，投資不要像夜市套圈圈，想要一次就把手上的圈圈全部丟出。

但ALL IN這件事，如果是站在價值投資的角度想，我個人投資絕不ALL IN在同一個時間點或股票，慢慢把錢放進市場，等便宜、等機會，用時間換空間，用冷靜換結果。

便宜就加碼、漲高就賣出，時間久了，資產就悄悄變大了。

所以下次再看到那句：「問就是 ALL IN 啊～」記得要笑一笑就好，不要當真。

自己的錢自己負責，真正的ALL IN不是一瞬間的衝動，而是一次次冷靜、耐心的選擇，不要跟著股市漲跌起舞，要把資金放在時間裡發芽。

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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