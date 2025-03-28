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美股收跌 法人：台股可能區間盤整

中央社／ 台北28日電
美股主要指數27日持續收跌，道瓊工業指數下跌155.09點，那斯達克指數下跌94.98點。美股示意圖。(歐新社)
美股主要指數27日持續收跌，道瓊工業指數下跌155.09點，那斯達克指數下跌94.98點。美股示意圖。(歐新社)

美股主要指數27日持續收跌，道瓊工業指數下跌155.09點，那斯達克指數下跌94.98點。法人表示，台指期夜盤下跌144點，台股可能維持區間盤整格局。

美國總統川普宣布將對進口汽車及零件加徵關稅，影響美股27日持續走跌。道瓊工業指數下跌155.09點，跌幅0.37%，標準普爾500指數下跌18.89點，跌幅0.33%，那斯達克指數下跌94.98點，跌幅0.53%，費城半導體指數下挫93.49點，跌幅2.07%。

國內外產業訊息方面，測試介面廠中華精測預期，上半年業績可較去年同期明顯成長，下半年業績比上半年好，第4季業績將挑戰新高，今年目標逐季成長，力拚超越2022年營收新台幣43.89億元高點，再創歷史新高。

工業電腦廠研揚表示，訂單能見度達今年上半年，第3季和第4季可能更好，全年表現將優於去年，成長2位數，動能主要來自人工智慧（AI）專案，今年AI營收占比將達20%至25%。

中鋼自結2月稅前淨利5.07億元，年增281.9%。中鋼表示，獲利大增是因為出貨量增加8.8萬噸，其次為產品組合中有較多高單價產品出貨，推升平均單價。

半導體設備廠均豪和子公司均華表示，2025年營收表現將比2024年好。均豪預期，半導體設備營收比重很快可以突破5成。均華預估，2025年先進封裝設備營收比重有機會達到9成水準。

法人表示，台股市場觀望氣氛依然濃厚，維持量縮盤整走勢，美國關稅政策持續影響國際股市，仍是市場關注焦點。

半導體 台股 營收 美股

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