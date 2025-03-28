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野村投信第2季台股展望：政策干擾短期震盪 長期布局 AI 趨勢不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村投信2025年第2季台股投資建議。(野村投信/提供)
野村投信2025年第2季台股投資建議。(野村投信/提供)

2025年以來，台股受到美國關稅政策的高度不確定性影響，走勢轉趨震盪整理。展望第2季，野村投信表示，市場聚焦即將於4月2日實施的對等關稅，台灣可能亦受影響，但若政策就此底定、不再有變數，反而有助於提升股市未來的能見度。短期因政策面恐仍有變數，台股將以區間整理為主，AI仍是成長趨勢最看好的族群，投資範疇從AI Server拓展至邊緣AI，逢低布局。此外，第2季為除權息旺季，高息概念股值得關注。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，川普總統將關稅當做與各國協商的武器，因此方向雖然不變，但過程中隨時可能出現暫緩或縮減課徵範圍的情形，成為干擾市場的主因之一，即將在4月2日起課徵的對等關稅若能就此確定，各國要付出的成本可以一次計算出來，即使短線可能不利台股，卻也是利空出盡的機會。不過，實際的情況仍要再觀察，畢竟以川普多變的性格，加上關稅本來就是美國政府協商的工具，對等關稅的變數與對市場的影響恐難立即結束。

就基本面來看，日前OECD下調今年全球GDP成長預估，主要是反映貿易與關稅的問題，不過實際下調幅度不大；主計處預估台灣2025年的GDP成長率為3.14%，雖然低於2024年的4.59%，但若與2017年以來的成長率相比仍維持在均值，整體而言處於溫和成長。資金面部分，外資今年以來仍延續去年的賣超，主要反映市場趨避風險的心理。至於評價面，統計顯示台灣企業營收來自於美國的比重逾30%，明顯高於亞洲其他國家，顯示台股受到美國經濟及市場的影響較大，台股的P/B也位於相對偏高的位置，當投資人在降低風險時，台股比較容易成為賣出的標的。

姚郁如指出，中國大陸AI模型DeepSeek推出後，因宣稱成本可大幅降低，一度引起市場疑慮，惟若依據傑文斯悖論（Jevons Paradox），當AI模型的成本降低時，可望帶動更多的應用並進而刺激需求增加，整體的市場規模仍持續成長。根據IDC統計，2023~2028年全球生成式AI與其他AI支出金額（例如邊緣AI）的年均複合成長率（CAGR）為32.8%，生成式AI雖然仍是帶動成長的重心，不過自2025年起，其他AI的支出金額也將明顯增加甚至有望倍數成長。因此，在AI主題的投資範疇也將進一步擴展至邊緣AI的終端應用，例如AI PC與AI 手機等，更長遠的應用如人形機器人，現在的成本仍高，但隨著未來成本逐漸降低，人形機器人的使用有望從企業端推展至家用，帶動市場規模進一步擴大，目前台灣受惠的部分較有限，可以持續關注其發展。CPO/矽光子等光通訊產業是另一個未來將高速成長的趨勢，雖然今年下半年有望見到CPO封裝的產品推出，但量產最快要到2026年才有機會看到，目前整體產業鏈尚未成熟，須持續關注。

傳產股方面，可以留意的標的也相當多元，包括政策支持以及受惠AI趨勢帶動用電需求的綠電與電網，以及庫存已至相對低檔、未來有望受惠需求成長的成衣、製鞋及自行車等，金融股方面，不少金控企業的放款以及財富管理部分的手續費收入有明顯的成長，隨著2026年保險業將採用IFRS17（國際財報準則第17號公報），將影響金控的資本適足率或淨值等表現，須加以篩選。

AI 台股 關稅

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