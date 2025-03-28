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這檔鋼鐵股竟突破AI族群 霸榜第1季熱門股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年第1季十大爆紅台股榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)
2025年第1季十大爆紅台股榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)

受到川普政策及美股波動的影響，台股在2025年第1季迎來整理潮；AI話題在這一季仍是帶動多檔股票受關注的關鍵！Yahoo奇摩股市App公布第1季十大爆紅台股榜。綜觀十大爆紅台股榜，受惠川普政策的大成鋼（2027）異軍突起、奪下榜首，而AI與電子概念股則主導第1季榜單其他名次。

第1季影響台股表現的重要因素多歸納到美國總統川普掀起的關稅戰！本季十大爆紅台股榜中，在美設廠的大成鋼直接受惠於川普關稅政策，外資持續加碼持股獲關注，奪下本季冠軍寶座；生技醫藥領域的高端疫苗（6547）則是本季唯一生技概念股，受益於全球對疫苗的高需求，產品也獲得市場關注，名列第九。

AI和電子相關概念股仍是台股榜的主流！專注於觸控面板設備的ITH-KY（6962）近年來布局綠電產業及太陽能儲能櫃領域，成功提升市場關注度，排名第二；能源產業要角興能高與AI、綠能相關的業務發展亦受投資人注意，名列第六。半導體測試服務廠欣銓受惠於AI領域需求增長，更獲選為「護國神山」台積電的委外夥伴，排名第三；受益於輝達（NVIDIA）訂單的電子零組件廠商僑威、半導體設備供應商艾訊則分列第四和第十。因AI熱潮帶動電子產品需求影響，專注於ABF載板製造的華晶科、韓國三星（Samsung）在台獨家合作夥伴的擎亞、及記憶體廠南亞科皆獲投資人關注，分別排行第五、第七和第八。

AI 台股 川普

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